Тарифы ОСАГО могут вырасти в 3–5 раз

Минфин подготовил свои предложения по либерализации тарифов ОСАГО. Ведомство хочет разрешить страховым компаниям самим устанавливать тарифы «автогражданки», но с рядом оговорок.

Министерство финансов подготовило свои предложения по изменению Закона об ОСАГО с целью либерализации «автогражданки». Опасаясь, что страховщики взвинтят цены на страховку, ведомство встало на защиту автолюбителей. При этом стоимость полиса с учетом всех коэффициентов может вырасти в три раза, а если пройдет вариант страховщиков — в пять раз.

Министерство финансов предлагает отказаться от территориальных коэффициентов и коэффициента мощности автомобиля, а вместо них ввести повышающий коэффициент для злостных нарушителей ПДД. Стоимость ОСАГО может значительно вырасти для тех, кто превышал скорость более чем на 60 км/ч, выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора. Правда, согласно подготовленным поправкам, даже с учетом всех коэффициентов стоимость страховки не может превышать базовый тариф более чем в три раза.

Не дадут страховщикам, по крайней мере в переходный период, и повышать тарифы до заоблачных цифр. В Минфине, пишет «Коммерсантъ», предлагают ЦБ устанавливать общие границы базового тарифа, а страховые компании — в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника — смогут определять конкретный тариф. Напомним, что сейчас вилка тарифов устанавливается на каждый вид транспорта; так, для частных владельцев легковых автомобилей базовые значения находятся в пределах от 3400 до 4100 руб.

Зато страховые компании смогут вводить понижающие тарифы. Например, страховка будет дешевле для тех, кто водит аккуратно: отслеживать манеру езды в страховой компании станут с помощью телематики, то есть на автомобили будут устанавливаться «черные ящики», отслеживающие стиль езды. Сейчас при установке таких устройств ряд страховых компаний предлагают скидки по каско.

В Минфине по-прежнему хотят ввести три разных полиса ОСАГО, в зависимости от максимального покрытия: обычный с лимитом в 400 тыс. руб., который есть и сейчас, и два новых: с лимитом до 1 млн руб. и 2 млн руб. за ущерб имуществу. Страховым компаниям запретят отказывать заключать договор по выбранному варианту или предлагать автовладельцу альтернативные варианты. При этом должна появиться возможность покупать полис на срок более одного года.

В страховых компаниях уже высказали недовольство инициативой Минфина. В частности, Российский союз автостраховщиков потребовал оставить территориальные коэффициенты и коэффициент мощности. Раскритикована и  возможность приобрести полис ОСАГО с разным покрытием ответственности: страховщики видят в этом риск очередного витка мошенничества в сфере «автогражданки». Кроме того, по мнению страховщиков, страховые компании должны иметь возможность повышать тариф не в три, а в пять раз. Наконец, страховым компаниям должны разрешить самостоятельно распоряжаться повышающими коэффициентами (при нарушении ПДД).

Первое обсуждение новых поправок состоится в Минфине на этой неделе.

  • В июле на закрытом совещании представители страхового лобби заявили, что в некоторых регионах стоимость ОСАГО должна вырасти минимум в 2–6 раз.

  • Центробанк хочет упростить процедуру прямого возмещения убытков (когда пострадавший обращается за компенсацией в свою страховую компанию).

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Комментарии (13)

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Если стоимость подорожает в 5 раз я пошлю осаго навсегда. и пусть какие угодно штрафы вводят. все равно покупать это овно не буду

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0

Приветствую единую стоимость полиса в любом населённым пункте страны и на любую машину.
Причина банальна, трудовая миграция такова, что машины, зарегистрированные в одном регионе, эксплуатируются в другом.
А наиболее часто бывает так, что владелец авто зарегистрирован в глухом селе и полис для него стоит вдвое дешевле, чем для горожанина у которого такой же автомобиль, но ездят эти люди по одним улицам одного города.
Где социальная справедливость?

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0

ничо ничо к повышению цен страхерщики протащут возврат снятия нумеров если дурачок на своей тележке без полюса катица

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+1

«- А давайте еще раз подоим автовладельцев?
— А давайте!»

Вы прослушали миниатюру: «Совещание об ОСАГО»

Да не вопрос, повышайте хоть в 50 раз — все равно полстраны уже не страхуется, а от повышения и вторая половина перестанет.
А знаете, что самое прикольное?

У ГИБДДастов просто нет физической возможности отловить все машины без полисов.

То есть, бизнес станет еще более убыточным, чем «был» изначально:)

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0
Каплан Илья

Ты сам, гибдараст еще тот!))

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+1
Безымянный

Безымянные одноразовые путриоты делают «тяф-тяф»

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-3

учитывая сколько корыт ездит у нас по стране ( и моя машина в том числе, к сожалению), то полис осаго будет стоить как пол-, а то и вся машина, какой смысл этим людям страховаться тогда? правильно говорят, если страховщикам это не выгодно, зачем они всё ещё этим занимаются? и не должно это быть коммерческим, пусть будет госуправление, а вот каско и прочие виды страхования отдам страховщикам.

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0

Предлагаю отменить убыточную ОСАГу) То люди, бедные, мучаются, недоедают. Все о народе денно о нощно думают.

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+2

«Опасаясь, что страховщики взвинтят цены на страховку, ведомство встало на защиту автолюбителей. При этом стоимость полиса с учетом всех коэффициентов может вырасти в три раза, а если пройдет вариант страховщиков — в пять раз.»

А 3–5 раз не считается взвинчиванием?

«Не дадут страховщикам, по крайней мере, в переходный период, и повышать тарифы до заоблачных цифр.»

Что такое «переходный период»? Время от объявления грядущего взлета цен до его фактического взлета? То бишь, если завтра объявят, что с 1 сентября повышаются тарифы, 1 сентября страховщики смогут их повысить до заоблачных цифр?

«Российский союз автостраховщиков потребовал оставить территориальные коэффициенты и коэффициент мощности.»

Они кто такие, чтобы что-то требовать? Что у них за лобби в правительстве? Не пора ли соответствующим структурам заинтересоваться этим? В правительстве не боятся, что автомобилисты начнут, мягко говоря, протестовать? Это больше 50 миллионов человек, если что! Когда правительство перестанет верить словам всяких Юргенсов о жуткой убыточности, а само займется подсчетами?

"...по мнению страховщиков,страховые компании должны иметь возможность повышать тариф не в три, а в пять раз. Наконец, страховым компаниям должны разрешить самостоятельно распоряжаться повышающими коэффициентами (при нарушении ПДД).

А еще лучше — дать им возможность самостоятельно принимать законы в сфере страхования "автогражданки" и устанавливать наказание за нарушение этих законов! За счет госбюджета понастроить спецтюрьмы для тех, кто откажется покупать полисы, организовать свою полицию!

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+4

ОСАГО — ничего лишнего, только бизнес.

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0

Надо принять закон «О зарплате в РФ». Зарплату оставлять в специально созданном Госбанке, который сам и решит, куда и на что гражданин обязан потратить деньги.

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-1

«Кроме того, по мнению страховщиков, страховые компании должны иметь возможность повышать тариф не в три, а в пять раз.»
Для «летчиков» хоть в десять.

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-1
DDD

«Летчики» замечательно летают даже без прав. Что им какой-то полис...

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0