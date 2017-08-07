Тарифы ОСАГО могут вырасти в 3–5 раз

Минфин подготовил свои предложения по либерализации тарифов ОСАГО. Ведомство хочет разрешить страховым компаниям самим устанавливать тарифы «автогражданки», но с рядом оговорок.

Министерство финансов подготовило свои предложения по изменению Закона об ОСАГО с целью либерализации «автогражданки». Опасаясь, что страховщики взвинтят цены на страховку, ведомство встало на защиту автолюбителей. При этом стоимость полиса с учетом всех коэффициентов может вырасти в три раза, а если пройдет вариант страховщиков — в пять раз.

Министерство финансов предлагает отказаться от территориальных коэффициентов и коэффициента мощности автомобиля, а вместо них ввести повышающий коэффициент для злостных нарушителей ПДД. Стоимость ОСАГО может значительно вырасти для тех, кто превышал скорость более чем на 60 км/ч, выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора. Правда, согласно подготовленным поправкам, даже с учетом всех коэффициентов стоимость страховки не может превышать базовый тариф более чем в три раза.

Не дадут страховщикам, по крайней мере в переходный период, и повышать тарифы до заоблачных цифр. В Минфине, пишет «Коммерсантъ», предлагают ЦБ устанавливать общие границы базового тарифа, а страховые компании — в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника — смогут определять конкретный тариф. Напомним, что сейчас вилка тарифов устанавливается на каждый вид транспорта; так, для частных владельцев легковых автомобилей базовые значения находятся в пределах от 3400 до 4100 руб.

Зато страховые компании смогут вводить понижающие тарифы. Например, страховка будет дешевле для тех, кто водит аккуратно: отслеживать манеру езды в страховой компании станут с помощью телематики, то есть на автомобили будут устанавливаться «черные ящики», отслеживающие стиль езды. Сейчас при установке таких устройств ряд страховых компаний предлагают скидки по каско.

В Минфине по-прежнему хотят ввести три разных полиса ОСАГО, в зависимости от максимального покрытия: обычный с лимитом в 400 тыс. руб., который есть и сейчас, и два новых: с лимитом до 1 млн руб. и 2 млн руб. за ущерб имуществу. Страховым компаниям запретят отказывать заключать договор по выбранному варианту или предлагать автовладельцу альтернативные варианты. При этом должна появиться возможность покупать полис на срок более одного года.

В страховых компаниях уже высказали недовольство инициативой Минфина. В частности, Российский союз автостраховщиков потребовал оставить территориальные коэффициенты и коэффициент мощности. Раскритикована и возможность приобрести полис ОСАГО с разным покрытием ответственности: страховщики видят в этом риск очередного витка мошенничества в сфере «автогражданки». Кроме того, по мнению страховщиков, страховые компании должны иметь возможность повышать тариф не в три, а в пять раз. Наконец, страховым компаниям должны разрешить самостоятельно распоряжаться повышающими коэффициентами (при нарушении ПДД).

Первое обсуждение новых поправок состоится в Минфине на этой неделе.

В июле на закрытом совещании представители страхового лобби заявили, что в некоторых регионах стоимость ОСАГО должна вырасти минимум в 2–6 раз.





Центробанк хочет упростить процедуру прямого возмещения убытков (когда пострадавший обращается за компенсацией в свою страховую компанию).

Фото: Донат Сорокин/ТАСС