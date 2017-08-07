Рынок легковых автомобилей с пробегом топчется на месте

В первом полугодии 2017-го он вырос всего на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более четверти рынка пришлось на марку Lada.

На рынке подержанных автомобилей не наблюдается такого же взрывного роста, как на рынке новых. В первом полугодии он подрос всего на 1,1%, до 2 464 966 автомобилей, а в июне — на 1,9%.

В лидерах по-прежнему Lada, однако результаты марки на рынке б/у машин практически не растут: в июне они увеличились всего на 0,6%, а по итогам полугодия упали на 1,6%, до 125 616 шт., такую статистику приводит агентство «Автостат».

Отрицательную динамику также показали в первом полугодии Toyota (279 026 шт.; —1,3%) и Mitsubishi (75 505 шт.; —2,2%). Из тех, чьи продажи автомобилей с пробегом пошли вверх, отметим тройку лидеров: это Kia — 91 093 шт. (+11,7%), Hyundai — 110 964 (+9,3%) и Renault — 81 496 шт. (+8,4%).

Самыми популярными моделями на рынке автомобилей с пробегом в первом полугодии стали Lada 2114 — 74 075 шт. (-1,2%), Lada 2107 — 68 219 шт. (-4,8%) и лидер среди иномарок Ford Focus — 61 813 шт. (+3,5%). В десятке лидеров семь моделей — все Lada.

В тройку самых популярных иномарок с пробегом на российском рынке, кроме Фокуса, также входят Toyota Corolla — 48 619 шт. (-2,8%) и Hyundai Solaris — 35 544 шт. (+29%).

Средняя цена нового автомобиля в России сейчас составляет 1,34 млн рублей, увеличившись на 3,3%. При этом стоимость иномарки — 1,55 млн рублей (+3,3%), а усредненный российский автомобиль обойдется в 578,6 тыс. рублей (+5,1%).

Продажи новых автомобилей стремительно растут. Так, в июне они увеличились на 15%, достигнув 141 084 шт., а за шесть месяцев с начала года — на 6,9%, до 718 529 шт.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС