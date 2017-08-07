Курсанты разобрали и собрали «уазик» за 4 минуты. И уехали на нем

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института побили собственный рекорд по скоростной разборке-сборке внедорожника УАЗ-469. В этом году весь процесс занял у них ровно 4 минуты.

Сколько может потребоваться времени, чтобы разобрать автомобиль на составляющие его узлы и агрегаты, а затем собрать, да еще так, чтобы сразу уехать на нем? Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева уже второй год подряд показывают, что при должном умении (и подходящей машине) на это требуется всего несколько минут.

На церемонию открытия международного конкурса «Рембат», проходящего в рамках Армейских международных игр в Омске, они приехали на открытом внедорожнике УАЗ-469, лихо сняли с него капот, затем кузов, двигатель с коробкой передач, раму, колеса с мостов и выстроились по стойке смирно. После команды отряд провел сборку автомобиля в обратном порядке, погрузился в него и уехал.

По словам замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, на это им понадобилось ровно четыре минуты, что на 4 секунды меньше, чем в прошлом году. «Молодцы, другого слова и не подберешь», — цитирует ТАСС Булгакова.

Как оказалось, скоростная разборка-сборка внедорожника входит в программу обучения военного вуза.

  • На самом УАЗе предпочитают только собирать автомобили, причем не только в России: завод может открыть сборочное производство во Вьетнаме.
  • Ранее ульяновское предприятие сообщало, что планирует до конца 2015 года завершить производство внедорожника Hunter, созданного на базе УАЗ-469, выпуском «Победной серии».
  • А меж тем художники-кастомайзеры поразмышляли на тему того, что могло бы получиться из собрата 469-го «уазика» — знаменитой «буханки» (УАЗ-452).
  • С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (9)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

«Как оказалось, скоростная разборка-сборка внедорожника входит в программу обучения военного вуза.»

И зачем?..

Ответить#
-1
Громов Сергей

На войне подбитую технику прямо в поле в строй возвращают.

В ходе операции 1-й танковой армии в Курской битве с 3 по 20 августа из 617 танков, вышедших из строя, 539 (87 процентов) были восстановлены. Темп восстановления повреждённых машин практически приближался к темпу выхода их из строя.

Военные ремонтники, авиамеханики — это невидимые герои войны. Про них кино не снимают и в кадрах хроники не найдёшь.

В статуте орденов Отечественной войны I и II степени наряду с другими отличиями было указано:
«4. Орденом Отечественной войны I степени награждаются:
…кто под огнём противника эвакуировал с поля боя не менее трёх танков, подбитых противником…
5. Орденом Отечественной войны II степени награждаются:
…кто под огнём противника эвакуировал с поля боя два танка, подбитых противником…»

Ответить#
+1

Специально подготовленный автомобиль, без выпускной системы, без топливных баков, какими-нибудь съёмными фиксаторами всего и вся. Но, прикольно. :-)))

Ответить#
+1

У американцев разборка Хаммеров ловчее происходит — весело и с огоньком.
ссылкассылка

Ответить#
0

Ну примерно так и на заводе собирают. А потом следует полная протяжка, в течение двух дней.

Ответить#
-6

обычная показуха.

Ответить#
-2
О. Александр

Вы не на ухо смотрите, а на автомобиль.

Ответить#
0

Хорошее решение для московских парковок.
Страшный сон парконщиков. На нет и эвакуатора нет.

Ответить#
+3

Вот почему курсанты могут, а завод — не может нормально УАЗ собрать?
Парадокс...
на заводе тренируются мало?

Ответить#
-17