Курсанты разобрали и собрали «уазик» за 4 минуты. И уехали на нем

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института побили собственный рекорд по скоростной разборке-сборке внедорожника УАЗ-469. В этом году весь процесс занял у них ровно 4 минуты.

Сколько может потребоваться времени, чтобы разобрать автомобиль на составляющие его узлы и агрегаты, а затем собрать, да еще так, чтобы сразу уехать на нем? Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева уже второй год подряд показывают, что при должном умении (и подходящей машине) на это требуется всего несколько минут.

На церемонию открытия международного конкурса «Рембат», проходящего в рамках Армейских международных игр в Омске, они приехали на открытом внедорожнике УАЗ-469, лихо сняли с него капот, затем кузов, двигатель с коробкой передач, раму, колеса с мостов и выстроились по стойке смирно. После команды отряд провел сборку автомобиля в обратном порядке, погрузился в него и уехал.

По словам замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, на это им понадобилось ровно четыре минуты, что на 4 секунды меньше, чем в прошлом году. «Молодцы, другого слова и не подберешь», — цитирует ТАСС Булгакова.

Как оказалось, скоростная разборка-сборка внедорожника входит в программу обучения военного вуза.

На самом УАЗе предпочитают только собирать автомобили, причем не только в России: завод может открыть сборочное производство во Вьетнаме.



Ранее ульяновское предприятие сообщало, что планирует до конца 2015 года завершить производство внедорожника Hunter, созданного на базе УАЗ-469, выпуском «Победной серии».

А меж тем художники-кастомайзеры поразмышляли на тему того, что могло бы получиться из собрата 469-го «уазика» — знаменитой «буханки» ( УАЗ-452).



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Фото, видео: YouTube