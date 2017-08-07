Садовое кольцо в Москве после реконструкции поедет быстрее на 3–5%

Об этом заявил замруководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян. Пропускная способность вырастет, несмотря на сужение проезжей части на некоторых участках.

В столице в рамках реализации программы благоустройства «Моя улица» происходит полномасштабная реконструкция Садового кольца. Как и на большинстве улиц, вошедших в программу, проезжая часть на Садовом кольце будет сужена, а тротуары, наоборот, станут шире, на них появятся скамейки, новые фонари, цветники и деревья, гулять здесь станет приятнее. Комфорт для пешеходов, однако, в данном случае не будет улучшен за счет автомобилистов — они по реконструированному Садовому кольцу поедут даже чуть быстрее, чем раньше, примерно на 3–5%. Вот как это объяснил замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян, его слова цитирует агентство РИА Новости:

«Пропускная способность Садового кольца, в целом, определяется самыми узкими местами — это тоннели и мосты, и там всегда было и останется по три полосы. Сокращение полос в широком месте перед узким снижает эффект бутылочного горлышка, при этом движение становится более равномерным, средняя скорость возрастает, а сами заторы становятся короче».

До реконструкции ширина Садового кольца менялась слишком сильно, что провоцировало лишние перестроения и конфликтные ситуации среди автомобилистов. Шахбазян считает, что езда по обновленной дороге станет гораздо менее нервной:

«Когда дорога станет более линейной, мы получим позитивный эффект по аварийности и пробкам. Исключение конфликтных точек и ненужных перестроений приведет к снижению числа аварий».

В июле известный актер Гоша Куценко застрял в пробке на Садовом кольце и сильно возмутился тем, что во время длительного простоя не обнаружил на стройке ни одного человека — актер записал по этому поводу искрометное видео в Инстаграме.

Расширение тротуаров в Москве зачастую приводит не только к уменьшению количества полос для движения автомобилей, но и к уменьшению ширины самих полос — с 3,75 до 3,25 м. По словам заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марата Хуснуллина, такое сужение естественным образом снизит скорость потока, но несильно.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС