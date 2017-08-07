Список избранных: в этих банках кредиты на авто лучше!

Минпромторг назвал 15 кредитных организаций, которые смогут предоставить займы по программе льготного кредитования. Впрочем, этот список будет пополняться.

Огласим список банков, участвующих в программе льготного автокредитования и которым предоставят субсидии из бюджета на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным с 2015 по 2017 год физлицам на приобретение машин.

ООО «Сетелем Банк» ПАО «ВТБ24» ООО «Фольксваген Банк РУС» АО МС «Банк РУС» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» АО «ТатСоцБанк» ПАО «Совкомбанк» ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» ПАО АКБ «Энергобанк» АО «РН Банк» ООО «ПСА БАНК Финанс Рус» ООО «Русфинанс банк» ПАО «Плюс Банк» АО «Газбанк».

Со временем список банков будет пополняться другими кредитными организациями, сообщает Минпромторг. В июле правительство подписало документ, по которому повышенными скидками по программе автокредитования смогут воспользоваться покупатели, у которых несколько несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль»), те, кто покупает автомобиль в первый раз (программа «Первый автомобиль»). Многодетным семьям банки профинансируют всю стоимость автомобиля без первоначального взноса. Но если семья все-таки его внесет, то получит автомобиль с 10-процентной скидкой. Претендующие на «Первый автомобиль» также получат скидку 10% при двух условиях — они должны иметь водительские права и справку из бюро кредитных историй о том, что в этом году они не брали кредит на покупку автомобиля.

Минпромторг рассчитывает, что по различным льготным программам в 2017 году может быть приобретено до 350 тыс. автомобилей.

Стандартная программа льготного автокредитования впервые появилась в России в 2009 году. Ее условия несколько менялись, а сейчас на заем со сниженной процентной ставкой может претендовать человек возрастом от 21 до 65 лет с постоянным доходом, который хочет купить машину 2016–2017 года выпуска ценой не выше 1,45 млн рублей (ранее — 1 млн 150 тыс. рублей). Государство за счет бюджета субсидирует по этой программе 6,7 п.п. кредитной ставки банка.

Всего в этом году правительство выделит на поддержку автопрома 62,3 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на финансирование как старых, так и новых программ.

Более половины автомобилей в России, согласно подсчетам Минпромторга, продается с помощью различных мер господдержки. Благодаря этому прогнозируется рост производства в этом году на уровне 7%.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС