Список избранных: в этих банках кредиты на авто лучше!

Огласим список банков, участвующих в программе льготного автокредитования и которым предоставят субсидии из бюджета на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным с 2015 по 2017 год физлицам на приобретение машин.
- ООО «Сетелем Банк»
- ПАО «ВТБ24»
- ООО «Фольксваген Банк РУС»
- АО МС «Банк РУС»
- ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
- ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
- АО «ТатСоцБанк»
- ПАО «Совкомбанк»
- ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
- ПАО АКБ «Энергобанк»
- АО «РН Банк»
- ООО «ПСА БАНК Финанс Рус»
- ООО «Русфинанс банк»
- ПАО «Плюс Банк»
- АО «Газбанк».
Со временем список банков будет пополняться другими кредитными организациями, сообщает Минпромторг. В июле правительство подписало документ, по которому повышенными скидками по программе автокредитования смогут воспользоваться покупатели, у которых несколько несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль»), те, кто покупает автомобиль в первый раз (программа «Первый автомобиль»). Многодетным семьям банки профинансируют всю стоимость автомобиля без первоначального взноса. Но если семья все-таки его внесет, то получит автомобиль с 10-процентной скидкой. Претендующие на «Первый автомобиль» также получат скидку 10% при двух условиях — они должны иметь водительские права и справку из бюро кредитных историй о том, что в этом году они не брали кредит на покупку автомобиля.
Минпромторг рассчитывает, что по различным льготным программам в 2017 году может быть приобретено до 350 тыс. автомобилей.
Стандартная программа льготного автокредитования впервые появилась в России в 2009 году. Ее условия несколько менялись, а сейчас на заем со сниженной процентной ставкой может претендовать человек возрастом от 21 до 65 лет с постоянным доходом, который хочет купить машину 2016–2017 года выпуска ценой не выше 1,45 млн рублей (ранее — 1 млн 150 тыс. рублей). Государство за счет бюджета субсидирует по этой программе 6,7 п.п. кредитной ставки банка.
- Всего в этом году правительство выделит на поддержку автопрома 62,3 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на финансирование как старых, так и новых программ.
- Более половины автомобилей в России, согласно подсчетам Минпромторга, продается с помощью различных мер господдержки. Благодаря этому прогнозируется рост производства в этом году на уровне 7%.