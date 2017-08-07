Тяжелый понедельник в Кемерово: БТР протаранил Kia cee’d

ДТП произошло на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев, Соборной и Тимирязева. Столкновение запечатлела камера видеорегистратора.

Kia Cee'd
Kia Cee'd

Kia > Cee'd

Инцидент произошел в понедельник примерно в 8 утра по местному времени: автомобиль Kia cee’d двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев и проезжал означенный перекресток на зеленый сигнал светофора. С улицы Тимирязева в это время на улицу Сибиряков-Гвардейцев на красный свет выезжал УАЗ военно-автомобильной инспекции с включенными проблесковыми маячками. Водитель Киа не знал, что «уазик» сопровождал БТР, и вклинился между ними. БТР ударил корейский хэтчбек в бок и развернул его, легковушка получила значительные повреждения, но женщина-водитель, по предварительным данным, серьезно не пострадала.

Полиция города Кемерово проводит по факту данного ДТП проверку и выясняет степень вины ее участников.

  • С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Kia Cee&#39;d (1)

Kia 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Универсал! Огромная задняя дверь!!! Прикуриватель в багажнике!!! Большой,экономичный,удобный.

Недостатки:

Нет подогрева сидений и круиз-контроля. И нет шестой передачи.

Комментарий:

Больше года назад купили Киа сид универсал 1.4(109л.с.) Белого цвета. Пробег 52170. Есть служебный ФВ Джетта 1.4 тси(немец). Могу сравнивать. Итак. Киа. Жёще,так и универсал! Экономичный! Самый маленький расход был 4.8 литра по трассе со скоростью 50–90км.ч. В среднем по трассе 5.6–6.2 литра. Гор...

Написать отзыв

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

совсем ополоумели кретины на бтр уже по коридорам летают
куда санитары смотрят непонятно

Ответить#
0

Так ей и надо, другой раз умнее будет.
А то видимо решила, что все дураки раз стоят на перекрестке на зеленый свет, решила проскочить, ну ничего, теперь будет время подумать во время пеших прогулок...

Ответить#
-1