Тяжелый понедельник в Кемерово: БТР протаранил Kia cee’d

ДТП произошло на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев, Соборной и Тимирязева. Столкновение запечатлела камера видеорегистратора.

Инцидент произошел в понедельник примерно в 8 утра по местному времени: автомобиль Kia cee’d двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев и проезжал означенный перекресток на зеленый сигнал светофора. С улицы Тимирязева в это время на улицу Сибиряков-Гвардейцев на красный свет выезжал УАЗ военно-автомобильной инспекции с включенными проблесковыми маячками. Водитель Киа не знал, что «уазик» сопровождал БТР, и вклинился между ними. БТР ударил корейский хэтчбек в бок и развернул его, легковушка получила значительные повреждения, но женщина-водитель, по предварительным данным, серьезно не пострадала.

Полиция города Кемерово проводит по факту данного ДТП проверку и выясняет степень вины ее участников.

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Фото, видео: YouTube