Появилось видео рекордного заезда Subaru WRX STI на Нюрбургринге

Компания Subaru со второй попытки установила рекорд знаменитой Северной петли Нордшляйфе в классе четырехдверных седанов. Заезд был осуществлен на специально подготовленном седане WRX STI.

Subaru WRX STI Type RA NBR Special

В конце июля этого года команда инженеров и пилотов Subaru установила рекорд прохождения знаменитой Северной петли (Нордшляйфе) гоночной трассы Нюрбургринг в классе четырехдверных седанов.

Трасса покорилась японцам со второго раза: первая попытка была предпринята еще весной, но тогда над Нюрбургрингом разразился ливень, который сорвал все планы. В этот раз моросящий дождик не помешал пилоту компании пройти более чем 20-километровое кольцо за 6 минут 57,5 секунды. Это время всего на полсекунды хуже, чем у гибридного суперкара Porsche 918 Spyder.

Правда, для рекордной попытки использовался не серийный седан, а его специально подготовленная версия, которая получила название WRX STI Type RA NBR Special. Подготовкой седана занимались инженеры британской компании Prodrive, которая уже много лет сотрудничает с Subaru.

Пожалуй, единственное, что роднит машину с серийными образцами, — это объем двигателя. Но в Prodrive мощность 2,0-литрового турбированного силового агрегата довели до впечатляющих 600 л.с. Для того чтобы «переварить» гигантский крутящий момент, двигатель соединили с коробкой передач, позаимствованной у машины из чемпионата мира по ралли. Значительным доработкам подверглась подвеска седана, также он получил уникальный аэродинамический обвес с развитым антикрылом на крышке багажника.

Subaru WRX STI Type RA NBR Special

Примечательно, что фанаты могут записаться в очередь на несколько упрощенный седан Subaru WRX STI Type RA. Эту машину выпустят ограниченным тиражом. Она получила 310-сильный турбодвигатель, амортизаторы Bilstein, капот и антикрыло из углепластика. Единственным агрегатом, который подвергся доработке, стала коробка передач, ходы которой теперь значительно короче.

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представит европейскую версию нового поколения хэтчбека . В следующем году на рынок может выйти большой кроссовер Subaru , который станет идеологической заменой Tribeca .

Фото, видео: Subaru