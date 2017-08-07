Рейтинг самых угоняемых автомобилей этого лета

Речь идет об иномарках, застрахованных от угона. В тройку лидеров вошли модели Lexus GX, Porsche Panamera и Audi A8. Hyundai Solaris — в конце списка.

Рейтинг 25 самых угоняемых автомобилей этого лета составили аналитики «АльфаСтрахования» по итогам обращения клиентов, застрахованных в компании по каско. Список представляет собой соотношение числа угнанных машин к числу застрахованных в компании машин этой марки и отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Таким образом, наиболее угоняемая модель — Lexus GX (частота угонов — 1,68%). Вторым по списку следует Porsche Panamera (1,61%), на третьем месте — Audi A8 (1,53%), на четвертом — Land Rover Evoque (1,24%), а замыкает пятерку лидеров Toyota Camry (1,11%). В десятку популярных у угонщиков моделей вошли также Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%) и Toyota Land Cruiser (0,69%).

А вот бюджетными моделями угонщики интересуются реже. Так, Hyundai Solaris занимает лишь 24-ю строку рейтинга с частотой угонов 0,38%. Впрочем, поскольку речь идет о соотношении угнанных транспортных средств к застрахованным, то понятно, что бюджетные машины страхуют от угона гораздо реже, чем бизнес- и люксовые модели.

Частота угонов автомобилей, застрахованных в компании «АльфаСтрахование»:

№ Модель транспортного средства Частота угонов 1 LEXUS GX 1,68% 2 PORSCHE PANAMERA 1,61% 3 AUDI A8 1,53% 4 LAND ROVER EVOQUE 1,24% 5 TOYOTA CAMRY 1,11% 6 LEXUS LX 0,88% 7 INFINITI QX56 (QX80) 0,86% 8 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 0,73% 9 BMW 6-SERIES 0,72% 10 TOYOTA LAND CRUISER 0,69% 11 INFINITI FX (QX70) 0,68% 12 JEEP GRAND CHEROKEE 0,68% 13 LAND ROVER RANGE ROVER 0,68% 14 MITSUBISHI PAJERO SPORT 0,68% 15 OPEL INSIGNIA 0,61% 16 HYUNDAI TUCSON 0,56% 17 LAND ROVER FREELANDER 0,56% 18 BMW 7-SERIES 0,55% 19 MAZDA 3 0,54% 20 CADILLAC ESCALADE 0,53% 21 LAND ROVER DISCOVERY 0,51% 22 MAZDA CX-5 0,41% 23 SKODA SUPERB 0,40% 24 HYUNDAI SOLARIS 0,38% 25 PORSCHE MACAN 0,34%

Очень часто определяющим является правильное поведение водителя. Советы от нашего автора, как противостоять автомобильным воришкам, читайте в материале «10 простых способов защититься от угона и кражи».



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Фото: «Цезарь Сателлит»