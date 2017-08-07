Рейтинг самых угоняемых автомобилей этого лета

Речь идет об иномарках, застрахованных от угона. В тройку лидеров вошли модели Lexus GX, Porsche Panamera и Audi A8. Hyundai Solaris — в конце списка.

Рейтинг 25 самых угоняемых автомобилей этого лета составили аналитики «АльфаСтрахования» по итогам обращения клиентов, застрахованных в компании по каско. Список представляет собой соотношение числа угнанных машин к числу застрахованных в компании машин этой марки и отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Таким образом, наиболее угоняемая модель — Lexus GX (частота угонов — 1,68%). Вторым по списку следует Porsche Panamera (1,61%), на третьем месте — Audi A8 (1,53%), на четвертом — Land Rover Evoque (1,24%), а замыкает пятерку лидеров Toyota Camry (1,11%). В десятку популярных у угонщиков моделей вошли также Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%) и Toyota Land Cruiser (0,69%).

А вот бюджетными моделями угонщики интересуются реже. Так, Hyundai Solaris занимает лишь 24-ю строку рейтинга с частотой угонов 0,38%. Впрочем, поскольку речь идет о соотношении угнанных транспортных средств к застрахованным, то понятно, что бюджетные машины страхуют от угона гораздо реже, чем бизнес- и люксовые модели.

Частота угонов автомобилей, застрахованных в компании «АльфаСтрахование»:

Модель транспортного средства

Частота угонов

1

LEXUS GX

1,68%

2

PORSCHE PANAMERA

1,61%

3

AUDI A8

1,53%

4

LAND ROVER EVOQUE

1,24%

5

TOYOTA CAMRY

1,11%

6

LEXUS LX

0,88%

7

INFINITI QX56 (QX80)

0,86%

8

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

0,73%

9

BMW 6-SERIES

0,72%

10

TOYOTA LAND CRUISER

0,69%

11

INFINITI FX (QX70)

0,68%

12

JEEP GRAND CHEROKEE

0,68%

13

LAND ROVER RANGE ROVER

0,68%

14

MITSUBISHI PAJERO SPORT

0,68%

15

OPEL INSIGNIA

0,61%

16

HYUNDAI TUCSON

0,56%

17

LAND ROVER FREELANDER

0,56%

18

BMW 7-SERIES

0,55%

19

MAZDA 3

0,54%

20

CADILLAC ESCALADE

0,53%

21

LAND ROVER DISCOVERY

0,51%

22

MAZDA CX-5

0,41%

23

SKODA SUPERB

0,40%

24

HYUNDAI SOLARIS

0,38%

25

PORSCHE MACAN

0,34%

Фото: «Цезарь Сателлит»

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Комментарии (2)

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во во во
собакоедный хлам даже за даром почти никто угнать не хочет

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Ничего не поделаешь. Покупая автомобиль из списка, человек сам делает первый шаг в сторону угона.
Это судьба.

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