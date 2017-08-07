Рейтинг самых угоняемых автомобилей этого лета

Рейтинг 25 самых угоняемых автомобилей этого лета составили аналитики «АльфаСтрахования» по итогам обращения клиентов, застрахованных в компании по каско. Список представляет собой соотношение числа угнанных машин к числу застрахованных в компании машин этой марки и отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.
Таким образом, наиболее угоняемая модель — Lexus GX (частота угонов — 1,68%). Вторым по списку следует Porsche Panamera (1,61%), на третьем месте — Audi A8 (1,53%), на четвертом — Land Rover Evoque (1,24%), а замыкает пятерку лидеров Toyota Camry (1,11%). В десятку популярных у угонщиков моделей вошли также Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%) и Toyota Land Cruiser (0,69%).
А вот бюджетными моделями угонщики интересуются реже. Так, Hyundai Solaris занимает лишь 24-ю строку рейтинга с частотой угонов 0,38%. Впрочем, поскольку речь идет о соотношении угнанных транспортных средств к застрахованным, то понятно, что бюджетные машины страхуют от угона гораздо реже, чем бизнес- и люксовые модели.
Частота угонов автомобилей, застрахованных в компании «АльфаСтрахование»:
|
№
|
Модель транспортного средства
|
Частота угонов
|
1
|
LEXUS GX
|
1,68%
|
2
|
PORSCHE PANAMERA
|
1,61%
|
3
|
AUDI A8
|
1,53%
|
4
|
LAND ROVER EVOQUE
|
1,24%
|
5
|
TOYOTA CAMRY
|
1,11%
|
6
|
LEXUS LX
|
0,88%
|
7
|
INFINITI QX56 (QX80)
|
0,86%
|
8
|
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
|
0,73%
|
9
|
BMW 6-SERIES
|
0,72%
|
10
|
TOYOTA LAND CRUISER
|
0,69%
|
11
|
INFINITI FX (QX70)
|
0,68%
|
12
|
JEEP GRAND CHEROKEE
|
0,68%
|
13
|
LAND ROVER RANGE ROVER
|
0,68%
|
14
|
MITSUBISHI PAJERO SPORT
|
0,68%
|
15
|
OPEL INSIGNIA
|
0,61%
|
16
|
HYUNDAI TUCSON
|
0,56%
|
17
|
LAND ROVER FREELANDER
|
0,56%
|
18
|
BMW 7-SERIES
|
0,55%
|
19
|
MAZDA 3
|
0,54%
|
20
|
CADILLAC ESCALADE
|
0,53%
|
21
|
LAND ROVER DISCOVERY
|
0,51%
|
22
|
MAZDA CX-5
|
0,41%
|
23
|
SKODA SUPERB
|
0,40%
|
24
|
HYUNDAI SOLARIS
|
0,38%
|
25
|
PORSCHE MACAN
|
0,34%
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Фото: «Цезарь Сателлит»