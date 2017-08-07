В России начались продажи Honda Pilot 2017 модельного года

Автомобиль оснащен новой мультимедийной системой с поддержкой мобильных устройств и интерфейсов. Комплектации, куда она входит, подорожали на 50 тыс. рублей.

Honda Pilot 2017 модельного года поступил в продажу к дилерам с единственным обновлением: кроссовер получил новую мультимедийную систему с поддержкой мобильных устройств и интерфейсов MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Первая позволяет вывести данные со своего смартфона на дисплей мультимедийной системы. С помощью Apple CarPlay можно разговаривать по телефону, не отвлекаясь от дороги, а также, не отрывая рук от руля, активировать звонок, построить маршрут и включить музыку. Сири зачитает CVC-сообщение и поможет напечатать и отправить ответ, аналогичные автомобильные приложения предлагает и Android Auto.

Pilot 2017 модельного года также оснащен приложением Яндекс.Навигатор, которое поможет проложить самый короткий маршрут, учитывая текущую дорожную ситуацию.

Комплектации, оборудованные новой мультимедийной системой (Executive, Premium) подорожали на 50 тыс. рублей. Начальная Lifestyle осталась без изменений.

Таким образом, автомобиль с трехлитровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с. и шестидиапазонной автоматической коробкой передач в комплектации Lifestyle обойдется в 2 999 900 рублей, за комплектацию Executive попросят 3 349 900 рублей, а Premium стоит все 3 599 900 рублей.

Фото: Honda