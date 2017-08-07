Установлен мировой рекорд по продолжительности езды на электромобиле

Электрический лифтбек Tesla Model S в самой «долгоиграющей» модификации 100D сумел протянуть на одной зарядке 1078 км. Рекорд установила команда пилотов из итальянского клуба любителей Tesla.

В европейском ездовом сертификационном цикле NEDC Tesla Model S 100D может проехать на одной зарядке 632 км. Более приближенный к реальности американский ездовой цикл EPA дает меньшую цифру — 539 км. Но итальянцам удалось протянуть на американском электрокаре аж 1078 км!

Ехать, разумеется, пришлось небыстро, со средней скоростью 40 км/ч. Маршрут пролегал по второстепенным дорогам итальянской провинции Салерно, вдоль морского побережья, на его преодоление ушло 29 часов. Автомобиль был в заводской спецификации на шинах с низким сопротивлением качению. Кондиционер выключен, поддерживать постоянную невысокую скорость помогал продвинутый тесловский круиз-контроль. В рекордном заезде участвовали пять водителей, которые управляли электрокаром посменно.

Илон Маск, глава компании Tesla, в субботу в своем твиттере поздравил итальянцев с достижением.

В конце июля компания Tesla представила серийную версию своего самого доступного электрокара — Model 3.

3. До конца этого года Tesla обещает показать свой первый грузовик.

Фото: teslaowners.it