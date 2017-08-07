Ошибочные штрафы за скорость: водители против "Ураганов"

Водители сомневаются в законности штрафов по фотографиям, зафиксированным устройством «Автоураган». Анализ данных с камер показал, что как минимум 15 из них работают некорректно.

Водители полагают, что многие штрафы с видеокамер «Автоураган» могли быть выписаны ошибочно. Жалобы автомобилистов систематизировало общество защиты автомобилистов «Синие ведерки». Оказалось, что нарекания вызывают 15 камер типа «Автоураган», расположенных на Енисейской улице, Севастопольском проспекте, Алтуфьевском, Волоколамском шоссе, Бережковской набережной, улице Подольских Курсантов и Молодогвардейской улице. Все зафиксированные нарекания автовладельцев будут направлены в УГИБДД.

В Москве более 1,4 тыс. комплексов фото- и видеофиксации, эксплуатируют систему Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и нанятые им подрядчики, но штрафы после проверки фотоснимков выносит ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ».

«Автоураганов» из этого числа приблизительно треть, причем большинство — нового поколения. Эти камеры вычисляют скорость движения по кадрам видеосъемки, а не радарным методом, что требует установки камеры под строго определенным углом.

Водители автомобилей, в которых установлен круиз-контроль, позволяющий зафиксировать скорость движения, жалуются, что ехали со скоростью менее 80 км/ч, а получили штраф, превышающий это значение. И раньше водители использовали круиз-контроль, но штрафов при этом не получали, а с июля они вдруг посыпались, словно что-то изменилось в настройках камер.

Общественники размышляют, что же могло произойти с камерами, возможно, их работу сбили прошедшие в начале лета ураганы, из-за чего они стали завышать фиксированную скорость.

Обслуживает «Автоураганы» ООО «Алагер». При установке комплекса делаются так называемые контрольные снимки монтажа: их производят сотрудники «Алагера» перед запуском в эксплуатацию, по ним можно проверить положение видеокамер. Существует также инструмент удаленного мониторинга — сервер диагностики, позволяющий отслеживать смену положения камер. Если что-то меняется, поступает сигнал «тревога». Это позволяет оператору понять, что комплекс неисправен и не направлять фотоматериалы в ЦОДД и ГИБДД, пока на место не прибудет бригада по восстановлению работы камеры.

Беда в том, что показания с камер сложно оспорить: водители безрезультатно предъявляли ГИБДД данные даже со спутниковых систем слежения, но все без толку. Многие даже не собираются связываться с этой волокитой из-за несущественных штрафов. Но раз проблема есть, ГИБДД обязана провести контрольную проверку вышеозначенных камер, даже если опасения автовладельцев не подтвердятся.

Скоро ГИБДД вообще снимет с себя полномочия по выписке штрафов, зафиксированных камерами фотофиксации. Это будут делать региональные власти, но для этого следует подкорректировать законодательство.

В столице скоро начнут устанавливать новый вид видеокамер, способных фиксировать выезд на трамвайные пути. Если водители будут строго соблюдать ПДД, это ускорит движение общественного транспорта.



Фото: Артем Коротаев