Ошибочные штрафы за скорость: водители против "Ураганов"

Водители сомневаются в законности штрафов по фотографиям, зафиксированным устройством «Автоураган». Анализ данных с камер показал, что как минимум 15 из них работают некорректно.

Водители полагают, что многие штрафы с видеокамер «Автоураган» могли быть выписаны ошибочно. Жалобы автомобилистов систематизировало общество защиты автомобилистов «Синие ведерки». Оказалось, что нарекания вызывают 15 камер типа «Автоураган», расположенных на Енисейской улице, Севастопольском проспекте, Алтуфьевском, Волоколамском шоссе, Бережковской набережной, улице Подольских Курсантов и Молодогвардейской улице. Все зафиксированные нарекания автовладельцев будут направлены в УГИБДД.

В Москве более 1,4 тыс. комплексов фото- и видеофиксации, эксплуатируют систему Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и нанятые им подрядчики, но штрафы после проверки фотоснимков выносит ГИБДД, сообщает «Коммерсантъ».

«Автоураганов» из этого числа приблизительно треть, причем большинство — нового поколения. Эти камеры вычисляют скорость движения по кадрам видеосъемки, а не радарным методом, что требует установки камеры под строго определенным углом.

Водители автомобилей, в которых установлен круиз-контроль, позволяющий зафиксировать скорость движения, жалуются, что ехали со скоростью менее 80 км/ч, а получили штраф, превышающий это значение. И раньше водители использовали круиз-контроль, но штрафов при этом не получали, а с июля они вдруг посыпались, словно что-то изменилось в настройках камер.

Общественники размышляют, что же могло произойти с камерами, возможно, их работу сбили прошедшие в начале лета ураганы, из-за чего они стали завышать фиксированную скорость.

Обслуживает «Автоураганы» ООО «Алагер». При установке комплекса делаются так называемые контрольные снимки монтажа: их производят сотрудники «Алагера» перед запуском в эксплуатацию, по ним можно проверить положение видеокамер. Существует также инструмент удаленного мониторинга — сервер диагностики, позволяющий отслеживать смену положения камер. Если что-то меняется, поступает сигнал «тревога». Это позволяет оператору понять, что комплекс неисправен и не направлять фотоматериалы в ЦОДД и ГИБДД, пока на место не прибудет бригада по восстановлению работы камеры.

Беда в том, что показания с камер сложно оспорить: водители безрезультатно предъявляли ГИБДД данные даже со спутниковых систем слежения, но все без толку. Многие даже не собираются связываться с этой волокитой из-за несущественных штрафов. Но раз проблема есть, ГИБДД обязана провести контрольную проверку вышеозначенных камер, даже если опасения автовладельцев не подтвердятся.

  • Скоро ГИБДД вообще снимет с себя полномочия по выписке штрафов, зафиксированных камерами фотофиксации. Это будут делать региональные власти, но для этого следует подкорректировать законодательство.
  • В столице скоро начнут устанавливать новый вид видеокамер, способных фиксировать выезд на трамвайные пути. Если водители будут строго соблюдать ПДД, это ускорит движение общественного транспорта.

Фото: Артем Коротаев

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Комментарии (12)

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Это всё цветочки, и ягодки уже на подходе.
Всех автомобилистов, как холопов, продали ООО «МВС Груп».
Теперь деньги в частную лавочку все платить будем, уже письма счастья потоком пошли от этой шайки-лейки.

Нарушителей ПДД сдали в концессию
Дорожные камеры в Подмосковье поработают на частного инвестора
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«Подмосковные власти заключили соглашение с компанией „МВС Груп“: она установит в области более тысячи дорожных камер, а возвращать потраченное будет за счет отчислений с каждого штрафа — 233 руб. в течение 12 лет. Три года назад эта компания уже обслуживала камеры на Кубани — в тот момент, когда там разгорелся скандал со штрафами, выписанными за несовершенные нарушения. Кроме того, как выяснил „Ъ“, с „МВС Груп“ косвенно связана компания с похожим названием, принадлежащая экс-министру связи Леониду Рейману, экс-главе „Норникеля“ Владимиру Стржалковскому и другим известным лицам.»

Вот, тебе, бабушка, и Юрьев день!

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робот

Так автоураганы в москве почти также установлены. Они взяты в аренду, а арендодатель (коммерческая структура) получает процент от каждого штрафа. Вот и понятно сразу почему камеры делают любого нарушителем.

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Darkmatter

Почему письма счастья присылают всякие проходимцы, вот что не понятно.
Государственно-коммерческое партнёрство по обиранию автомобилистов.
И как бороться с этим монстром?
Впрочем, народу это нравится и он побежит за всё это голосовать со слезами умиления на глазах.
Не верите? Вот увидите.

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робот

Я не сомневаюсь, что народу это нравится. Потому что большинство — дебилы

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Darkmatter

Назовём их проще — люди без бензина в крови.

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Нарушаем там где возможно (без ущерба для остальных), а если попался, делим на все нарушения...)))

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Да хоть обжалуйся. Вы думаете это все случайно, из-за стихийных бедствий (сильного ветра)? Нет, это арендодатели камер видеофиксации специально так настраивают, так как им надо отбивать процентами, полученными со штрафов свои издержки. Ну а  чиновники на это закрывают глаза, так как и им неплохо — больше штрафов — бюджет наполняется.
И все это было понятно еще год назад, когда начали по такой схеме устанавливать эти автоураганы.
Никак теперь не доказать, что ты не виноват. Вот к чему приводит, когда отменяются основополагающие конституционные принципы (презумпция невиновности). Ну а футбол от ЦОДД и ГИБДД это вообще супер! Замкнутый круг.

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+1

Может взять и упразднить все виды грабежа автомобилистов?
И тема рассосётся сама собой, наступит мир, покой и благоденствие.

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0
робот

Да ты чо? Это какой прикол видеть когда весь из себя черный-причерный гелик, на блестящих колесах, каждое которое стоит под сотку, тормозит с дымом перед мулежом камеры!!!)))))))))

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Безымянный

Низкопоклонство перед камерой.

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Надо пополнять бюджет, а водители, мерзавцы, под камерами не гоняют. Вот и поменяли настройки.

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+1

Ничего страшного... Все справедливо, здесь хоть и не нарушил, якобы, зато в другом месте, обязательно нарушит!!!))
Другое дело, если бы попался под горячую руку принципиальный порядочный автомобилист, который не нарушает не только там, где есть камеры, то тогда да, было бы обидно... Впрочем, такие водители, не настраивают лимитер на 78 км в час!))

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