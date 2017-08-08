Обычный день в Чечне: взлетающий самолет столкнулся с автомобилем

Теплый солнечный вечер в селе Червленная был довольно сонным, пока на дороге не появился взлетающий легкомоторный самолет. И, судя по отсутствию реакции окружающих, такое там происходит не впервые. Впрочем, в этот раз попытка взлета окончилась аварией.

Накануне ГИБДД Чечни распространило сообщение, которое гласило: «Вечером в понедельник около 19:30 в населенном пункте Червленная в Шелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет совершил столкновение с припаркованным автомобилем и получил повреждения фюзеляжа и крыла».

Иногда взлетающие или маневрирующие по территории аэропортов самолеты действительно совершают столкновения с автомобилями. Но почему сообщение распространяет ГИБДД? Дело в том, что пилот самолета решил использовать в качестве взлетной полосы обычную двухполосную дорогу. И, судя по всему, делал он это далеко не в первый раз.

На видео заметно, как легкомоторный самолет набирает скорость, поднимает нос, но затем крылатая машина смещается вправо и совершает столкновение с припаркованным на обочине автомобилем. По счастливой случайности в салоне машины никого не было, а находящийся рядом с ним человек отделался легким испугом.

Чего не скажешь о пилоте: он сильно ударился лицом и был доставлен в местную больницу с травмами средней тяжести. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает и он полностью восстановится в течение недели. Затем его ждет неприятная встреча со следователями, которые в настоящее время проводят проверку аварии, по результатам которой и будет принято процессуальное решение.

В июле этого года в американском Лонг-Айленде пилот легкомоторной Cessna 206 совершил экстренную посадку на хайвей.





206 совершил экстренную посадку на хайвей. С другими аналогичными материалами можно ознакомиться в нашей рубрике «Курьезы».

Фото, видео: YouTube