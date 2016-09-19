Дальнобойщик почти две недели отсидел в собственной фуре

Водитель грузовика попал в аварию еще в конце июля, но место оказалось настолько сложным, что вытянуть фуру никто не решался. Чтобы имущество не растащили, бедолаге пришлось все это время жить в своем транспортном средстве.

Дальнобойщик Алексей на тягаче Renault Premium вез груз с севера Иркутской области в Богучаны и попал в аварию всего в километре от места доставки груза. Случилось это еще 27 июля, сообщает «НГС.Новости. Красноярск». Как объяснил водитель, авария произошла из-за мокрой дороги и перегревшихся тормозов. Он обращался в местное дорожное управление, в администрацию, ГИБДД, но везде получил отказ, слишком уж труднодоступное оказалось место аварии.

Сначала Алексей ночевал в местной гостинице, но к утру обнаружил, что из автомобиля пропала рация и аккумулятор к ней. Хорошо еще, что ноутбук взяли на хранение инспекторы ГИБДД, сразу предупредив, что бесхозной машину оставлять нельзя. В результате ему не оставалось ничего иного, как поселиться в своем автомобиле. Местные жители пытались помочь бедолаге, но ничего сделать не смогли и в результате пригнали трактор, чтобы разровнять подъезд к фуре. Спустя 11 дней полицейские, задействовав спецтехнику, все же вытянули грузовой автомобиль из кювета. Сейчас тягач в Богучанах, и скоро его перегонят на ремонтную станцию.

Алексей признался, что первый раз оказался в такой ситуации, хотя в профессии не новичок: работает дальнобойщиком уже 17 лет. Он отмечает, что если бы фура перегородила дорогу, ему быстренько бы пришли на помощь, а в этой ситуации, когда она никому не мешала, просто «улетев» с дороги, подмоги пришлось ждать почти две недели.

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Фото: YouTube