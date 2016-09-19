Медведь угнал старенький Subaru Forester и устроил погром

В этом году косолапые в американском штате Колорадо особенно активны. Один из голодных мишек решил зачем-то влезть в припаркованный кроссовер и даже сумел тронуться на нем с места.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Инцидент произошел 4 июля в городе Дуранго на улице Тимберлин Драйв. Как сообщает местное издание Durango Herald, примерно в 5 утра владелец одного из частных домов проснулся от услышанного на своей парковке грохота. Встревоженный гражданин выбежал посмотреть, что случилось, и обнаружил, что почтовый ящик его дома снесен соседским кроссовером Subaru Forester, а сама машина раскурочена изнутри.

Мишка-водитель к тому времени уже выбрался из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Каким образом ему удалось снять машину с ручника и что именно его привлекло внутри, непонятно, но начинка Subaru косолапому явно не понравилась — он вырвал руль, сильно повредил переднюю панель и разбил заднее стекло.

По данным полиции, местные жители в этом году сообщили уже о двух сотнях происшествий, связанных с медведями, тогда как за весь прошлый год таких обращений было всего 56. Животные приходят к людям за едой, ищут ее в гаражах и мусорных баках, из-за того что естественная пища в этом году из-за холодов и неурожая очень скудная. Домовладельцам приходится думать о дополнительной защите своего имущества, а власти, в свою очередь, рекомендуют хранить пищевые отходы в холодильниках непосредственно до дня вывоза мусора, чтобы их запах не привлекал медведей.

  • В июле мы рассказывали о том, как жительница Колорадо-Спрингс обнаружила медведя у себя в гараже. Женщине удалось с помощью внедорожника оттеснить животное на улицу и закрыть ворота.

Фото: Subaru, durangoherald.com

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Отзывы о Subaru Forester (1)

Subaru 2015 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

ездиет приятно когда раскачигаришь

Недостатки:

пока тронитса с места всё равно что толкать запарожец

Комментарий:

Привет всем Автолюбителям ... Сегодня я менял колёса зимние на летние после пары десяток км. загорелся . ( i set ). что бы я не делол не чего не выходило .пока не заехал в авто мастерскую где мне снова переинстолировали на летний сезон . это полная задница конешно за не дороботки ускоглазых мне ...

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Комментарии (2)

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коробас — механика! судя по положению ручника, его никто не трогал. а машина стояла на наклоне на передаче. пока мишка бесновался внутри — сдвинул рычаг в нейтраль и поехал.
кстати, если главного героя никто не видел, почему решили, что это именно мишка, а не обкуренная мОлодежь или совершенно трезвая мОлодежь, хулиганящая тем, что имитировали нападение медведя? может их сосед чем-то огорчил?

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А не [у нас не ругаются] потому что...

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