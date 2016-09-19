Медведь угнал старенький Subaru Forester и устроил погром

В этом году косолапые в американском штате Колорадо особенно активны. Один из голодных мишек решил зачем-то влезть в припаркованный кроссовер и даже сумел тронуться на нем с места.

Инцидент произошел 4 июля в городе Дуранго на улице Тимберлин Драйв. Как сообщает местное издание Durango Herald, примерно в 5 утра владелец одного из частных домов проснулся от услышанного на своей парковке грохота. Встревоженный гражданин выбежал посмотреть, что случилось, и обнаружил, что почтовый ящик его дома снесен соседским кроссовером Subaru Forester, а сама машина раскурочена изнутри.

Мишка-водитель к тому времени уже выбрался из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Каким образом ему удалось снять машину с ручника и что именно его привлекло внутри, непонятно, но начинка Subaru косолапому явно не понравилась — он вырвал руль, сильно повредил переднюю панель и разбил заднее стекло.

По данным полиции, местные жители в этом году сообщили уже о двух сотнях происшествий, связанных с медведями, тогда как за весь прошлый год таких обращений было всего 56. Животные приходят к людям за едой, ищут ее в гаражах и мусорных баках, из-за того что естественная пища в этом году из-за холодов и неурожая очень скудная. Домовладельцам приходится думать о дополнительной защите своего имущества, а власти, в свою очередь, рекомендуют хранить пищевые отходы в холодильниках непосредственно до дня вывоза мусора, чтобы их запах не привлекал медведей.

В июле мы рассказывали о том, как жительница Колорадо-Спрингс обнаружила медведя у себя в гараже. Женщине удалось с помощью внедорожника оттеснить животное на улицу и закрыть ворота.

Фото: Subaru, durangoherald.com