Топ-25: самые популярные новые автомобили в России

Kia Rio вновь вернул себе лидирующую позицию в рейтинге самых востребованных новых автомобилей. В прошлом месяце Rio выбрали 8436 покупателей. Самая успешная модель АВТОВАЗа — Lada Granta заняла вторую строчку, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ.

Kia Rio вновь возглавил топ-25 самых популярных моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам июля. Модель также занимает первую строчку рейтинга по итогам семи месяцев с начала года. Таким образом, в первую десятку самых популярных моделей июля вошли: Kia Rio — 8456 шт. (+11%), Lada Granta — 8134 шт. (+28%), Hyundai Solaris — 6951 шт. (-12%), Lada Vesta — 6491 шт. (+25%), и замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo — 4014 шт. (-3%).

В сегменте кроссоверов и внедорожников лидирует Hyundai Creta с результатом 3202 автомобиля. Большинство моделей в топ-25 показывают позитивную динамику продаж, особенно отличился VW Tiguan, продажи которого выросли сразу на 312%, до 2134 штук. Правда, стоит учитывать, что в начале этого года в салонах дилеров появился кроссовер второго поколения и с тех пор пользуется неизменной популярностью. Также стоит отметить седан Datsun on-Do, чьи продажи в июле подросли сразу на 74% (относительно того же месяца прошлого года), составив 1699 штук, а также Renault Kaptur — плюс 68% (2383 шт.) и Kia Sportage — плюс 55% (2138 шт.).

Что касается Rio, то речь идет, разумеется, об автомобиле еще третьего поколения. Новый Рио начали продавать только в августе, чуть ранее стали известны цены на модель. Автомобиль хотя и подорожал, но не существенно.

Самыми популярными моделями на вторичном рынке остаются отечественные Lada 2114 и Lada 2107, а лидер продаж среди иномарок — Ford Focus.

2114 2107, а лидер продаж среди иномарок В июне модель Kia Rio разошлась в количестве 8032 штуки, падение продаж составило 7%.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2017/2016 гг.

МОДЕЛЬ БРЕНД ИЮЛЬ МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ ˗ ИЮЛЬ 2017 2016 Шт. 2017 2016 Шт. 1 Rio KIA 8 456 7 632 824 1 Rio KIA 54 614 47 086 7 528 2 Granta Lada 8 134 6 334 1 800 2 Granta Lada 50 130 50 301 ˗171 3 Solaris Hyundai 6 951 7 904 ˗953 3 Vesta Lada 41 086 28 092 12 994 4 Vesta Lada 6 491 5 198 1 293 4 Solaris Hyundai 39 696 53 834 ˗14 138 5 Polo VW 4 014 4 135 ˗121 5 Creta Hyundai 27 345 ˗ ˗ 6 Creta Hyundai 3 202 ˗ ˗ 6 Polo VW 25 732 25 494 238 7 Duster Renault 3 171 3 094 77 7 Duster Renault 22 980 26 400 ˗3 420 8 Largus Lada 3 021 2 514 507 8 RAV 4 Toyota 18 689 18 350 339 9 Camry Toyota 2 985 2 864 121 9 XRAY Lada 17 946 9 814 8 132 10 RAV 4 Toyota 2 673 2 181 492 10 Camry Toyota 16 969 16 042 927 11 Logan Renault 2 644 2 501 143 11 NIVA Chevrolet 16 852 17 085 ˗233 12 Sandero Renault 2 549 2 054 495 12 Largus Lada 16 708 17 061 ˗353 13 Rapid Skoda 2 503 2 225 278 13 Kaptur Renault 16 524 1 973 14 551 14 XRAY Lada 2 493 1 772 721 14 Rapid Skoda 16 439 14 678 1 761 15 4x4 Lada 2 463 2 035 428 15 Sandero Renault 16 021 15 552 469 16 NIVA Chevrolet 2 416 2 545 ˗129 16 Logan Renault 15 978 16 331 ˗353 17 Kaptur Renault 2 383 1 419 964 17 4x4 Lada 15 488 15 102 386 18 Sportage KIA 2 138 1 376 762 18 Sportage KIA 14 938 10 011 4 927 19 Tiguan VW 2 134 518 1 616 19 Tiguan VW 14 182 4 644 9 538 20 Octavia A7 Skoda 1 959 1 880 79 20 Octavia A7 Skoda 12 738 12 471 267 21 Kalina Lada 1 809 1 885 ˗76 21 Kalina Lada 11 593 12 476 ˗883 22 Almera Nissan 1 715 1 099 616 22 X˗Trail Nissan 11 488 9 969 1 519 23 on˗DO Datsun 1 699 978 721 23 Qashqai Nissan 11 029 10 515 514 24 CX˗5 Mazda 1 662 1 394 268 24 on˗DO Datsun 10 235 6 978 3 257 25 Priora Lada 1 482 1 398 84 25 CX˗5 Mazda 9 689 7 701 1 988

Фото: «За рулем»