Топ-25: самые популярные новые автомобили в России

Kia Rio вновь вернул себе лидирующую позицию в рейтинге самых востребованных новых автомобилей. В прошлом месяце Rio выбрали 8436 покупателей. Самая успешная модель АВТОВАЗа — Lada Granta заняла вторую строчку, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia Rio вновь возглавил топ-25 самых популярных моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам июля. Модель также занимает первую строчку рейтинга по итогам семи месяцев с начала года. Таким образом, в первую десятку самых популярных моделей июля вошли: Kia Rio — 8456 шт. (+11%), Lada Granta — 8134 шт. (+28%), Hyundai Solaris — 6951 шт. (-12%), Lada Vesta — 6491 шт. (+25%), и замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo — 4014 шт. (-3%).

В сегменте кроссоверов и внедорожников лидирует Hyundai Creta с результатом 3202 автомобиля. Большинство моделей в топ-25 показывают позитивную динамику продаж, особенно отличился VW Tiguan, продажи которого выросли сразу на 312%, до 2134 штук. Правда, стоит учитывать, что в начале этого года в салонах дилеров появился кроссовер второго поколения и с тех пор пользуется неизменной популярностью. Также стоит отметить седан Datsun on-Do, чьи продажи в июле подросли сразу на 74% (относительно того же месяца прошлого года), составив 1699 штук, а также Renault Kaptur — плюс 68% (2383 шт.) и Kia Sportage — плюс 55% (2138 шт.).

Что касается Rio, то речь идет, разумеется, об автомобиле еще третьего поколения. Новый Рио начали продавать только в августе, чуть ранее стали известны цены на модель. Автомобиль хотя и подорожал, но не существенно.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2017/2016 гг.

МОДЕЛЬБРЕНДИЮЛЬМОДЕЛЬБРЕНДЯНВАРЬ ˗ ИЮЛЬ
20172016Шт.20172016Шт.
1RioKIA8 4567 6328241RioKIA54 61447 0867 528
2GrantaLada8 1346 3341 8002GrantaLada50 13050 301˗171
3SolarisHyundai6 9517 904˗9533VestaLada41 08628 09212 994
4VestaLada6 4915 1981 2934SolarisHyundai39 69653 834˗14 138
5PoloVW4 0144 135˗1215CretaHyundai27 345˗˗
6CretaHyundai3 202˗˗6PoloVW25 73225 494238
7DusterRenault3 1713 094777DusterRenault22 98026 400˗3 420
8LargusLada3 0212 5145078RAV 4Toyota18 68918 350339
9CamryToyota2 9852 8641219XRAYLada17 9469 8148 132
10RAV 4Toyota2 6732 18149210CamryToyota16 96916 042927
11LoganRenault2 6442 50114311NIVAChevrolet16 85217 085˗233
12SanderoRenault2 5492 05449512LargusLada16 70817 061˗353
13RapidSkoda2 5032 22527813KapturRenault16 5241 97314 551
14XRAYLada2 4931 77272114RapidSkoda16 43914 6781 761
154x4Lada2 4632 03542815SanderoRenault16 02115 552469
16NIVAChevrolet2 4162 545˗12916LoganRenault15 97816 331˗353
17KapturRenault2 3831 419964174x4Lada15 48815 102386
18SportageKIA2 1381 37676218SportageKIA14 93810 0114 927
19TiguanVW2 1345181 61619TiguanVW14 1824 6449 538
20Octavia A7Skoda1 9591 8807920Octavia A7Skoda12 73812 471267
21KalinaLada1 8091 885˗7621KalinaLada11 59312 476˗883
22AlmeraNissan1 7151 09961622X˗TrailNissan11 4889 9691 519
23on˗DODatsun1 69997872123QashqaiNissan11 02910 515514
24CX˗5Mazda1 6621 39426824on˗DODatsun10 2356 9783 257
25PrioraLada1 4821 3988425CX˗5Mazda9 6897 7011 988

Фото: «За рулем»

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Комментарии (67)

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Не надо ругаться. На самом деле все очень просто. В этой стране одна национальная идея — нажива любой ценой. Каждый старается впарить низкое качество по максимальной цене. В Европейских странах никто не обсуждает киа-солярис-веста. Это не прилично. Нас вынуждают брать все эти поделки и платить за них вечно. Связь всегда очевидна, какое государство, такие и машины в этом государстве. У чиновников премиум, у населения отстой. Задайте себе простые вопросы: почему в стране нет хороших машин или почему хорошие машины только для барыг и чиновников, за чей счет?

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+3
Лещенко Назар

Мил человек, ты с какого дерева упал? Ты не стесняйся, признавайся! Для дела пригодится, а то тут есть пару товарищей которых тоже надо с такого же дерева уронить!)))

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0
Лещенко Назар

Для чего ваше нытье здесь нужно? И почему вы такой обиженный?

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0
Лещенко Назар

Прекрасный вопрос, кстати.

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-1

Меня очень забавляет один момент в демагогическом толковании ВАЗофилами статистики.

Вот есть Солярис, он же — Рио, и есть Крета...
И вот тут ВАЗофилы пытаются усидеть одной *опой на двух стульях:

Когда вдруг кто-то берется сравнивать Крету с кривым клоном Степвея или китайскими недокроссоверами, ВАЗофилы кричат во все горло, что Крета — «это такой приподнятый Солярис-хэтчбек!!!!!111»

Когда же настает время анализа статистики АЕБ, Крета волшебным образом превращается в головах ВАЗофилов в «вот именно что кроссовер» (да, Демагогиус?), и прибавлять ее продажи к продажам Рио/соляриса, оказывается «некорректно»:)))

Ребятки, вы уж там промеж себя договоритесь, Кроссовер или «Солярис»,
А то выглядите как та обезьяна из анекдота про умных и красивых зверей:)

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-2
Каплан Илья

Ну и каша у тебя в черепке... Так и хочется воскликнуть...
Горшочек не вари!!!)))))))))))

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0
Безымянный

Очередной тяфк от безымянных одноразовых проплаченных путриотических ВАЗофилитиков:)
Поржал, спасибо:)
Тяфкайте еще:)

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-1
Каплан Илья

Да не ржи, а бери в руки метлу да лапату, да улицы от мусора иди очищай!)))

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0
Безымянный

Так там уже электорат Путина этим занимается:)

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-1
Каплан Илья

Ну тогда сена что-ли пожуй...

Ответить#
0
Безымянный

С сеном — это к Собчак.

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-1
Каплан Илья

Илюша, а чем вы, вообще, занимаетесь? Надеюсь хоть почту не развозите?)

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0
Безымянный

Какая почта??? Он здесь зарабатывает)

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0
fedor062

Да ну? А я думал, он просто дурачок!)
Илюш, разрешите наш спор...
Вы здесь действительно зарабатываете, или просто сами по себе, безвозмездно, так сказать, такой дурачкок?

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+1
Безымянный

Не исключено)))

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0

Статистика по году будет крайне интересна. Рио на распродаже старого поколения неплохо поднялся, далее он присоединится к солярису на пути к «Фокусу». Веста стабильно поднимается. С выходом универсала и кросса Веста прыганет очень высоко, потому что сейчас ОЧЕНЬ многие люди приготовили денежку и ждут выхода этих машин.

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+2
Андреев Герман

В точку! Я бы добавил, что Хрей тоже стабильно растет. Детские болезни практически устранили. Народ распробовал, цена адекватна в отличие от новых РИО И Солярисов с ценником в максималке за миллион. Вот и рост!

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0

В след. месяце Гранта вновь залезет на 1-е место, а Веста обойдет Солярис и займет 3-е.

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+1

рио в лидерах временно, пока старое поколение не распродадут, а потом, как и солярка, вниз, вниз, вниз...

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+1
Senor

Прям как «качество» ВАЗиков:)

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-3

оооо как пациенты то возбудились и фекалиями стали кидаца друг в друга через коридор в открытые двери палат пытаясь доказать чья кучка фекалий лучше

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0

Лада плюс 22 процента за июль. Красавчики!
Уверенное первое место.
Лишь бы звёздную болезнь не словили))

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0
Demitrius

мечтаешь свой игрушечный мырсыдес на реальную лажу поменять шо так радуешса тому как некоторые распилооткатчики свои кармашки набивают впаривая дурачкам лажи

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-1
Demitrius

Ага:)
Это такая, когда по лбу бьют, а потом звезды перед глазами?;)
Это единстаенная звездная болезнь, которая светит ВАЗу:)

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-2

Посмотрел 25 место в таблице и немного удивился.... Продажи Приоры в рост пошли! :)

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-1

«Новый Рио начали продавать только в августе, чуть ранее стали известны цены на модель. Автомобиль хотя и подорожал, но не существенно.»

Макс стоимость РИО — 989 900
Макс стоимость Соляриса — 1 025 900

Разница — 36 000 
Интересно, на чем сэкономили?

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0
Баронин Сергей

На зарплате менеджеров, элементарно же:)
Ну и троллей корейцы не нанимают, в отличие от ВАЗа.

Где ваща Веста, Сирожа?
Как вам сидится в кустах?:)

Как вам слив ЛаЖы Весты?
Я вот очень доволен:)

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-3
Баронин Сергей

При этом на рио вроде как ещё кожзамовский салон есть, в отличии от соляриса.
Похоже что корейские маркетологи читают комменты и поняли, что задирать цену на бюджетный авто выше миллиона было ошибкой.

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+1
Demitrius

И только ВАЗомаркетологи комментов не читают, поэтому не в курррсе, что продавать куски распилооткатного отстоя под видом автомобиля было ошибкой. Ну вот им статистика продаж — пусть соображают, если умеют:)

Ответить#
-2

Ха... Критенет в этом месяце продали на 25 процентов меньше чем в прошлом... А остальным 75, интересно, наплевать, на низкую коррозия стойкость?

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+2
Безымянный

Все ждал, когда про Крету кукарекать начнут:))
Возьмите в кассе ВАЗа 11 рублей и рыдайте:)

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-5
Каплан Илья

у тебя дауненок прямо диагноз какойто редкий 11рублевый
тебе постоянно 11 рублей в твоем даунячем детстве не хватало и мама их тебе не давала и ты теперь всем завидуешь у кого 11рублей есть

и тебе щас никто 11 рублей не дает за то шо ты из 6-й верещишь и верещишь одно и тоже
а ты активнее верещи мож кто и сжалица и даст тебе тоже 11рублей на чупучупс обсосаную

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+1
ДУРДОМ на колёсах

Похоже ему только по 5 руб. платят (или по пол гривны) вот и печалиться)))

Ответить#
0
Безымянный

дуракам в дурдоме на все наплевать даже при покупке лажы

Ответить#
0

а чего это самая дешевая лажа уступила собакоедному ацтою подороже
непонятно както это шо у дураков денех больше брать хлам подороже вместо ацтоя подешевле

Ответить#
0

Мне бы ФИАТ-124 Спайдер подогнали, пока лето на дворе стоит. И плевал я на эту популярность из открытого салона.
«А я сяду в кабриолет
И уеду куда-нибудь...»
Подальше, навстречу ветру от этого затхлого попсового болота.
«Скушно, господа...»

Ответить#
0
робот

Болеете?

Ответить#
0

Итого имеем:
ЛаЖа Веста снова слила. Да еще как:)
ВАЗофилы — срочно плакать:)

Ответить#
-2
Каплан Илья

За июль месяц, 2017 года Веста продалась на 460 машин меньше чем НОВЫЙ Солярис С АКПП! Это эпик вин же, Илья, Лада БЕЗ АКПП, БЕЗ рестайлинга, продалась ЧУТЬ хуже, чуть! А теперь ИЛЬЯ представьте,(!) что в Сентябре выходит в продаже Веста в ДВУХ новых модификациях, с НОВЫМИ плюшками и доработками. Даже появление одной модификации Веста-кросс уже положит на лопатки по продажам Солярис, и возможно, новый Рио ляжет там же.
Кореиская магия работает все хуже, обновленный Полоседан, с его агрессивным обликом и похорошевшим салоном с АКПП переманит у «Хэнде групп» довольно солидную группу, любителей «качественных» иномарок.

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+1
Андрей

А теперь вспомните, что Рио и Солярис суть одно и то же, и рыдайте:)

Ответить#
-3
Каплан Илья

А не вы ли, Каплан, недавно кукарекали что все Лады суть одно и то же?
Что, уже нет?:)

Ответить#
-1
Demitrius

ооо второй из 6й подтянулса после трехдневного запора

2 дебила это сила

а чо все лажы не одно и тоже
лажы они и есть лажы
одна лажа дешевле другая лажа дороже а суть то одна и таже

Ответить#
-1
Demitrius

Таки да:)
Только вопрос, у логана в ПТС написано, что он — Лада?
Написано только у Ларгуса и Хрея, утритесь:)

Ответить#
-1
Андрей

А теперь сравните цены и удивитесь, что более дорогие корейцы продаются лучше чем дешевые вазы. Народ готов переплачивать. Интересно почему? А если вычесть госзаказ на продукцию дваждыавтомобильного, который составляет немалую долю, то ситуация еще более плачевная для тольяттинского автозавода.

Ответить#
-2
Слава

А с чего вы взяли что корейцы продаются лучше?
В B-классе ВАЗ в два раза лучше продаётся, чем сплюсованные киа и хундай.
Но корейцы сидят во всех нишах и неплохо поднимают продажи там, где ВАЗ просто не представлен: С, D классы, кроссоверы. Вот и ответ. И госзаказ тут роли особой не играет.

Ответить#
0
Demitrius

Вы хоть статистику продаж смотрите? Какие С и Д классы? Основные продажи корейцам делают Солярис и Рио, ну еще Крета.
Кстати, а что мешает Автовазу быть представленным в С и Д классах, а так же во всех других классах? Его кто-то насильно удерживает в рамках В-класса?

Ответить#
-2
Слава

Статистику продаж я как раз таки смотрю. Вы тоже посмотрите, прежде чем писать. Недавно выкладывал продажи за июнь17

Корейцы
Kia Rio 46 158
Hyundai Solaris 32 745
Всего: 78 903

АвтоВАЗ
Лада Гранта 41 996
Лада Веста 34 595
Лада ИксРэй 15 453
Лада Ларгус 13 687
Лада Калина 9 784
Datsun On-Do 8 536
Итого: 124 051

Кстати, а что мешает Автовазу быть представленным
У ВАЗа есть хозяева, они решают где ВАЗу быть представленным, а где — нет. Рено широко представлена сейчас в кроссоверной нише и ВАЗ им там просто не нужен. Тем более учитывая репутацию ВАЗа, в сегментах за миллион и выше Ладе пока делать нечего.

Ответить#
0
Demitrius

А шож вы Крету забыли приплюсовать? Но даже так не получилось натянуть «В B-классе ВАЗ в два раза лучше продаётся, чем сплюсованные киа и хундай.» )))
Нет никаких в два раза. И это если еще забыть, что Ларгус это Рено, точнее Дачия и не плюсовать корейцам Крету которая не что иное как Солярис превращенный в модный нынче формат кроссовера..

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-1
Слава

Сами спросили, сами ответили. Крета — кроссовер.

Заметьте, ещё я не плюсанул Mi-Do, Logan, Sandero, хотя они также собираются на ВАЗе и по идее их надо прибавлять.

Моей целью было показать реальное положение дел, а вы по своему усмотрению можете увидеть это, или, как Каплан, зажмурится и кричать про слив ВАЗа корейцам.

Ответить#
-1
Demitrius

Крета кроссовер, а Иксрей что?

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0
Demitrius

По идее, надо, чтобы у них на капоте была ладья, а не ромб, чтобы их к овноВАЗикам прибавлять, Демагогиус:)
Ну или чтобы 90 процентов деталей с ВАЗиками были взаимозаменяемы — как у Рио и Соляриса:) А этого нет.
Демагогиус такой демагогиус:)

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-2
Demitrius

у тебя в 6й мания величия штоль реальный ты наш показомерт дел

сидишь в углу на своей кроватке в 6й палате рядом со своим дружбаном даунячим и показываешь типо реальное положение дел

ты чо 3 дня молча от запора принимал запрещеные препараты шо тебя так седня пронесло

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-2
Demitrius

Если сравнивать РИО + Солярис, то к перечисленным авто надо прибавлять остальные В-класс, выпускаемые на ВАЗ и ИжАвто: Сандеро/Стэпвэй, Логан, Альмера. И забыли добавить Приору.

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+1
Баронин Сергей

Об этом и речь.
Если сложить все авто B класса, что выпускает ВАЗ, то и будет околодвухкратный перевес над корейцами.
Корейцы молодцы что стараются везде зацепиться, но в бюджетном сегменте они совсем не так сильны, как многие думают.

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0
Слава

Очень интересно послушать про гос.заказ. Данные есть?

Вот тут в новостях совсем недавно написали про интересный гос. заказ. ссылка

Не утверждаю, что гос. заказа на Лады, в том числе и Весты нет. Интересно сколько каких марок/моделей куплено по гос. заказу вообще.

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0
Баронин Сергей

А вы на улицу вообще выходите? На чем полиционеры ездят видите? У нас если это легковушка, то в 9 случаях из десяти это будет Гранта или Приора. А вот Солярисов патрульных лично я ни разу не видел.

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-1
Слава

Ну так глядите...
ссылкассылка

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0
Слава

Улица не интересна. Полицейские просто в глаза бросаются, хотя в Питере, Москве и Казани я видел больше «иномарочных» полицейских. Помимо них есть куча гос. и муниципальных структур. Вот там что покупают?

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0
Баронин Сергей

В 2016 году самой популярной машиной, закупаемой государственными и муниципальными организациями на электронных торгах, стала Lada Granta, рассказали “Ъ” представители электронной площадки «РТС-тендер». Речь идет о статистике по открыто указанным закупкам машин по 44-ФЗ на всех пяти площадках (кроме «РТС-тендера» это также «Сбербанк-АСТ», ЕЭТП, ЭТС и Агентство по госзаказу Республики Татарстан). На Granta пришлось 24% от общего числа закупленных машин — 2,9 тыс. автомобилей по средней цене 477,6 тыс. руб. Вторая по популярности — Chevrolet Niva (1,1 тыс. машин по средней цене 607,4 тыс. руб.). Следом идут УАЗ «Патриот» и Volkswagen Polo по средней цене 905,7 тыс. и 734,5 тыс. руб. соответственно. Всего был куплен 951 «Патриот», из них 383 — для МВД, Polo закупили в объеме 915 штук, из них 730 машин — для МВД. На пятом месте — Lada Niva (более 700 машин по 514,2 тыс. руб.).

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0
Слава

Интересно. Теперь посчитаем.
Если 2 900 — 24 % , то 100% закупленных — 12 083 

Отечественные:
Гранта — 2900
Шнива — 1100
Патриот — 951
Лада 4х4 — 700
Итого: 5651 шт. — 46,77%

Иномарки:
Поло — 915 шт./ 7,57 %

Остальные 45,66 % — какие автомобили?

И это только по Татарстану. А по таким субъектам: Москва, Санкт-Петербург, Мос. обл. Лен. обл.?

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+1
Каплан Илья

ну чо ты хотел в дурдоме страны дураков это нормально брать ацтой подороже вместо хлама подешевле

Ответить#
+1
Каплан Илья

Старая и некрасивая, жирная как сам Каплаша, его жена.. Среди ночи тук-тук локотком...
А илюша, вместо того, чтобы доказать что он мужчина, спросонья сразу...
«ЛаЖа Веста снова слила. Да еще как:)
ВАЗофилы — срочно плакать:)»
))))))))))))))))))))))))))

Ответить#
-1
Безымянный

а чо к нему в 6ю уже и жену привезли

Ответить#
+1
Безымянный

«Тяф-тяф» — говорят одноразовые безымянные проплаченные путриотические ВАЗофилы:)

А ЛаЖа-то Веста снова слила:)

И ВАЗофилы могут хоть ус...ться — слила.
Срочно плакать, ВАЗофилы)
Даже мантра «Каплан нехороший, ыыыыы»
уже не помогает:))))
Бедные жалкие ВАЗфилы:))))))

Обтекайте:)

Ответить#
-1
Каплан Илья

седня вечером тебе в столовой на ужин праздничный компот дадут

Ответить#
+2
Каплан Илья

Да уж... Тебе осталось только платьице надеть и с самим собой хороводом ходить, напевая «тра-ля-ля»!))))

Ответить#
+1
Безымянный

И никакие ваши тяфки не отменяют фактов.
А факт такой: ЛаЖа Веста слила:)

Идите наплодите еще одноразовых аккаунтов, а то с уже существующих двух десятков минусов мало выходит:)

Начальство премии лишит:)

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-4