Топ-25: самые популярные новые автомобили в России

Kia Rio вновь возглавил топ-25 самых популярных моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам июля. Модель также занимает первую строчку рейтинга по итогам семи месяцев с начала года. Таким образом, в первую десятку самых популярных моделей июля вошли: Kia Rio — 8456 шт. (+11%), Lada Granta — 8134 шт. (+28%), Hyundai Solaris — 6951 шт. (-12%), Lada Vesta — 6491 шт. (+25%), и замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo — 4014 шт. (-3%).
В сегменте кроссоверов и внедорожников лидирует Hyundai Creta с результатом 3202 автомобиля. Большинство моделей в топ-25 показывают позитивную динамику продаж, особенно отличился VW Tiguan, продажи которого выросли сразу на 312%, до 2134 штук. Правда, стоит учитывать, что в начале этого года в салонах дилеров появился кроссовер второго поколения и с тех пор пользуется неизменной популярностью. Также стоит отметить седан Datsun on-Do, чьи продажи в июле подросли сразу на 74% (относительно того же месяца прошлого года), составив 1699 штук, а также Renault Kaptur — плюс 68% (2383 шт.) и Kia Sportage — плюс 55% (2138 шт.).
Что касается Rio, то речь идет, разумеется, об автомобиле еще третьего поколения. Новый Рио начали продавать только в августе, чуть ранее стали известны цены на модель. Автомобиль хотя и подорожал, но не существенно.
- Самыми популярными моделями на вторичном рынке остаются отечественные Lada 2114 и Lada 2107, а лидер продаж среди иномарок — Ford Focus.
- В июне модель Kia Rio разошлась в количестве 8032 штуки, падение продаж составило 7%.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ 2017/2016 гг.
Фото: «За рулем»