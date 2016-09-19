Продажи новых автомобилей в России удивили даже оптимистов

В июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 18,6%, достигнув 129 685 штук. Тенденция нового времени: продажи продолжают расти месяц от месяца, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ.

Всего с января по июль на российском рынке удалось реализовать 848 214 автомобилей. Лидирует, как обычно, марка Lada, продажи которой в июне выросли на 22%, составив 26 502 шт., за ней следует Kia — 16 187 проданных машин, или плюс 37% к июлю прошлого года. В пятерку лучших марок рынка также вошли Hyundai — 11 952 шт. (+11%), Renault — 10 982 шт. (+20%) и Toyota — 7986 шт. (+12%).

Председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер отмечает, что рынок растет уже третий месяц подряд, и даже пик отпусков не смог на это повлиять. Наконец, проснулись покупатели автомобилей среднего класса, «ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж». Текущий тренд дает надежду на то, что этот год станет поворотным для российского авторынка.

Из тех брендов, чьи продажи перевалили за тысячу, практически все показали положительную динамику. В минусе оказались всего три бренда: Audi — 1302 шт. (-23%), УАЗ — 2802 шт. (-15%) и Lifan — 1298 шт. (-6%). Примечательно, что УАЗ и Лифан были успешными практически все время, пока рынок падал.

Зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев отметил в интервью «За рулем.РФ», что в целом рынок растет лишь за счет масс-сегмента. Это объясняется тем, что господдержка влияет только на данный сегмент, в премиуме нет аналогичных драйверов продаж. Он надеется, что вторая половина года будет еще лучше первой, чему должен поспособствовать и изменившийся настрой покупателей, уже осознавших «новую экономическую реальность», и более-менее стабильные цены на нефть и курсы рубля по отношению к мировым валютам. Его прогноз по году — плюс 7–8%.

В июле самой популярной моделью рынка стал Kia Rio , потеснив лидера июня — Ладу Гранту. Всего было продано 8436 автомобилей этой модели.

, потеснив лидера июня — Ладу Гранту. Всего было продано 8436 автомобилей этой модели. Продажи подержанных автомобилей застыли на месте: за шесть месяцев вторичный рынок вырос всего на 1,1%, а в июне — на 1,9%.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2017/2016 гг.

МАРКА ИЮЛЬ ЯНВАРЬ ˗ ИЮЛЬ 2017 2016 % 2017 2016 % Lada 26 502 21 754 22% 166 733 146 107 14% KIA 16 187 11 841 37% 101 376 81 607 24% Hyundai 11 952 10 802 11% 82 540 75 136 10% Renault* 10 982 9 131 20% 71 816 61 172 17% Toyota* 7 986 7 144 12% 51 881 51 383 1% VW 7 239 5 839 24% 46 866 39 463 19% Nissan* 5 717 4 765 20% 40 925 41 089 0% Škoda 5 307 4 670 14% 34 008 31 560 8% ГАЗ ком.авт.* 4 790 4 115 16% 29 843 28 865 3% Ford* 4 104 3 306 24% 26 011 23 984 8% Mercedes˗Benz 3 065 2 952 4% 20 791 22 093 ˗6% УАЗ* 2 802 3 290 ˗15% 21 212 24 600 ˗14% Chevrolet 2 483 2 577 ˗4% 17 372 17 360 0% BMW 2 350 2 100 12% 16 921 16 261 4% Mazda 2 140 1 854 15% 13 191 11 001 20% Datsun 1 950 1 303 50% 12 845 9 532 35% Lexus 1 938 1 665 16% 12 515 12 753 ˗2% Mitsubishi 1 527 1 358 12% 10 238 10 067 2% Audi 1 302 1 700 ˗23% 9 710 12 832 ˗24% Lifan 1 298 1 387 ˗6% 8 450 8 952 ˗6% Ravon 1 275 237 438% 6 221 237 2525% Land Rover 719 573 25% 5 276 5 312 ˗1% VW ком.авт. 565 456 24% 3 760 3 109 21% Volvo 484 410 18% 3 642 2 754 32% Chery 484 437 11% 3 109 3 110 0% Subaru 443 359 23% 2 976 2 989 0% Mercedes˗Benz ком.авт. 419 372 13% 3 168 3 103 2% Citroёn* 413 264 56% 2 419 2 391 1% Peugeot* 408 248 65% 2 623 2 118 24% Infiniti 399 342 17% 3 031 2 613 16% Porsche 386 358 8% 2 342 2 719 ˗14% Suzuki 353 257 37% 2 392 3 140 ˗24% Geely 226 242 ˗7% 1 311 3 350 ˗61% FIAT* 159 129 23% 1 182 1 361 ˗13% MINI 149 120 24% 843 743 13% Jaguar 148 220 ˗33% 1 353 941 44% Haval 140 ˗ ˗ 1 009 ˗ ˗ Honda 104 119 ˗13% 583 838 ˗30% Jeep 102 85 20% 849 691 23% smart 97 96 1% 435 231 88% Changan 95 9 956% 832 316 163% Isuzu* 80 40 100% 397 288 38% Cadillac 65 125 ˗48% 791 724 9% Iveco* 62 29 114% 238 347 ˗31% Zotye 58 36 61% 527 110 379% Foton* 50 0 ˗ 174 27 544% Genesis 48 ˗ ˗ 563 ˗ ˗ FAW 48 77 ˗38% 278 577 ˗52% DFM 45 88 ˗49% 310 696 ˗55% BAW* 12 15 ˗20% 85 108 ˗21% Brilliance 12 60 ˗80% 107 706 ˗85% Hyundai LCV 9 2 350% 62 2 3000% SsangYong 6 19 ˗68% 76 1 039 ˗93% Chrysler 1 3 ˗67% 6 19 ˗68% Alfa Romeo ˗ 12 ˗ 0 65 ˗ Acura ˗ ˗ ˗ ˗ 163 ˗ Daewoo ˗ ˗ ˗ ˗ 8 574 ˗ Haima ˗ ˗ ˗ ˗ 114 ˗ Итого 129 685 109 392 18,6% 848 214 781 442 8,5%

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

Фото: Роман Пименов/ТАСС