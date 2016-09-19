Продажи новых автомобилей в России удивили даже оптимистов

В июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 18,6%, достигнув 129 685 штук. Тенденция нового времени: продажи продолжают расти месяц от месяца, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ.

Всего с января по июль на российском рынке удалось реализовать 848 214 автомобилей. Лидирует, как обычно, марка Lada, продажи которой в июне выросли на 22%, составив 26 502 шт., за ней следует Kia — 16 187 проданных машин, или плюс 37% к июлю прошлого года. В пятерку лучших марок рынка также вошли Hyundai — 11 952 шт. (+11%), Renault — 10 982 шт. (+20%) и Toyota — 7986 шт. (+12%).

Председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер отмечает, что рынок растет уже третий месяц подряд, и даже пик отпусков не смог на это повлиять. Наконец, проснулись покупатели автомобилей среднего класса, «ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж». Текущий тренд дает надежду на то, что этот год станет поворотным для российского авторынка.

Из тех брендов, чьи продажи перевалили за тысячу, практически все показали положительную динамику. В минусе оказались всего три бренда: Audi — 1302 шт. (-23%), УАЗ — 2802 шт. (-15%) и Lifan — 1298 шт. (-6%). Примечательно, что УАЗ и Лифан были успешными практически все время, пока рынок падал.

Зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев отметил в интервью «За рулем.РФ», что в целом рынок растет лишь за счет масс-сегмента. Это объясняется тем, что господдержка влияет только на данный сегмент, в премиуме нет аналогичных драйверов продаж. Он надеется, что вторая половина года будет еще лучше первой, чему должен поспособствовать и изменившийся настрой покупателей, уже осознавших «новую экономическую реальность», и более-менее стабильные цены на нефть и курсы рубля по отношению к мировым валютам. Его прогноз по году — плюс 7–8%.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2017/2016 гг.

МАРКАИЮЛЬЯНВАРЬ ˗ ИЮЛЬ
20172016%20172016%
Lada26 50221 75422%166 733146 10714%
KIA16 18711 84137%101 37681 60724%
Hyundai11 95210 80211%82 54075 13610%
Renault*10 9829 13120%71 81661 17217%
Toyota*7 9867 14412%51 88151 3831%
VW7 2395 83924%46 86639 46319%
Nissan*5 7174 76520%40 92541 0890%
Škoda5 3074 67014%34 00831 5608%
ГАЗ ком.авт.*4 7904 11516%29 84328 8653%
Ford*4 1043 30624%26 01123 9848%
Mercedes˗Benz3 0652 9524%20 79122 093˗6%
УАЗ*2 8023 290˗15%21 21224 600˗14%
Chevrolet2 4832 577˗4%17 37217 3600%
BMW2 3502 10012%16 92116 2614%
Mazda2 1401 85415%13 19111 00120%
Datsun1 9501 30350%12 8459 53235%
Lexus1 9381 66516%12 51512 753˗2%
Mitsubishi1 5271 35812%10 23810 0672%
Audi1 3021 700˗23%9 71012 832˗24%
Lifan1 2981 387˗6%8 4508 952˗6%
Ravon1 275237438%6 2212372525%
Land Rover71957325%5 2765 312˗1%
VW ком.авт.56545624%3 7603 10921%
Volvo48441018%3 6422 75432%
Chery48443711%3 1093 1100%
Subaru44335923%2 9762 9890%
Mercedes˗Benz ком.авт.41937213%3 1683 1032%
Citroёn*41326456%2 4192 3911%
Peugeot*40824865%2 6232 11824%
Infiniti39934217%3 0312 61316%
Porsche3863588%2 3422 719˗14%
Suzuki35325737%2 3923 140˗24%
Geely226242˗7%1 3113 350˗61%
FIAT*15912923%1 1821 361˗13%
MINI14912024%84374313%
Jaguar148220˗33%1 35394144%
Haval140˗˗1 009˗˗
Honda104119˗13%583838˗30%
Jeep1028520%84969123%
smart97961%43523188%
Changan959956%832316163%
Isuzu*8040100%39728838%
Cadillac65125˗48%7917249%
Iveco*6229114%238347˗31%
Zotye583661%527110379%
Foton*500˗17427544%
Genesis48˗˗563˗˗
FAW4877˗38%278577˗52%
DFM4588˗49%310696˗55%
BAW*1215˗20%85108˗21%
Brilliance1260˗80%107706˗85%
Hyundai LCV92350%6223000%
SsangYong619˗68%761 039˗93%
Chrysler13˗67%619˗68%
Alfa Romeo˗12˗065˗
Acura˗˗˗˗163˗
Daewoo˗˗˗˗8 574˗
Haima˗˗˗˗114˗
Итого129 685109 39218,6%848 214781 4428,5%

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

Фото: Роман Пименов/ТАСС

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Комментарии (14)

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Странно, что нет комментариев про лидерство продаж ВАЗ.

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0

Можно констатировать, что кризисный тренд, который начался в конце 2014 года изменился. Потребители адаптировались к новым экономическим условиям и начали снова тратить деньги. Хорошие новости.

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0

Продажи может быть и есть в Москве. А в регионах на дорогах все больше автохлама с огромными пробегами. И просвета не видно. Денег нет, но вы там держитесь, привет от Димы.

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0
Лещенко Назар

А вы с какого региона товарищ?

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0

Ягуаров заметно на дорогах прибавилось.
Интересно, когда подойдёт большой седан Alfa Romeo Alfetta, куда от драных кошек избавляться будут?

Сегментом ниже, чувствуется затаились покупатели. Ждут, когда выстрелит Альфа Джулия. Вот тогда немцам придётся сворачивать производство своих прославленных тихоходов. Следом за Сименсом быстро слиняют из РФ, оставив за собой дурную славу чёрных-чёрных автомобилей для шпаны.

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-1

Остальное болото столь популярных в РФ бегемотов возьмёт на себя Jeep.
Ждём Wagoneer — картинка будет весёлая, когда всё это болотное стадо будет с поросячьим визгом разбегаться.
Папа Фиат умеет развеселить.

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-1

Значит цены на автомобили пойдут вверх

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0

...и мы платим за это своими налогами...

Лишь бы продажи не упали! Будем вкачивать бюджетное бабло!
Пусть в Твери здания рушатся, пусть зарплата врача в Кирове 14К рублей, пусть в Саратове по дорогам можно проехать только на танке, и то же самое в Омске и Волгограде, пусть хоть с голоду помрет народ — плевать: главное, чтобы росли продажи новых тачек!
Главное — пустить пыль в глаза! Показать, что «в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо!»
«Шпайш машт флоу», короче.
Фу.

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+12
Каплан Илья

Всё верно.
В медицине РФ полная ЖОПА
С дорогами тоже
Налоги и сборы продолжают закручивать
Коммуналку и цены на бензин всё гнут, при этом хвастаются отрицательной инфляцией.

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+4
Demitrius

Демагогиус, да вы, никак, осознали фейл ваших нынешних работодателей, и решили переметнуться на сторону, как говорит Едрунид, «гадких навальнят»?

Есть одна маааленькая проблемка, Лжедмитриус: вы лицемер.
Вы все время врете и передергиваете, и потому даже тогда, когда вы озвучиваете логичные вещи или соглашаетесь с очевидным, веры вам нет.

Это так и работает, Демагогиус:
Стать вруном и лицемером проще простого, а отмыть потом репутацию практически невозможно,

Думайте над своим поведением теперь.
Вы тут хоть укомментируйтесь, верить вам никто не станет. Я позабочусь, чтобы никто о вашем лицемерии не забыл:)

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0
Каплан Илья

Илья, в Ленина ваша бабушка стреляла?

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+2
Безымянный

Причем здесь покушение на Ленина? Каплан прав. Вместо реальных проблем по зомбоящику крутится информационный мусор, а люди свято верят в царя Вову.
Увеличить рост продаж! И «безымянный» работник с зп 15тыр бежит покупать под беспроцентный кредит ладу гранту.

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+4
. Николас

Зомбоинтернет вам в помощь))) зомбодожь еще... Было бы желание)))

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0
Каплан Илья

Это ты что ли, хохол, платишь из своих налогов??? Ха-ха-ха и еще 100500 ха)))

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-2