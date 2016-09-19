Продажи новых автомобилей в России удивили даже оптимистов

Всего с января по июль на российском рынке удалось реализовать 848 214 автомобилей. Лидирует, как обычно, марка Lada, продажи которой в июне выросли на 22%, составив 26 502 шт., за ней следует Kia — 16 187 проданных машин, или плюс 37% к июлю прошлого года. В пятерку лучших марок рынка также вошли Hyundai — 11 952 шт. (+11%), Renault — 10 982 шт. (+20%) и Toyota — 7986 шт. (+12%).
Председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер отмечает, что рынок растет уже третий месяц подряд, и даже пик отпусков не смог на это повлиять. Наконец, проснулись покупатели автомобилей среднего класса, «ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж». Текущий тренд дает надежду на то, что этот год станет поворотным для российского авторынка.
Из тех брендов, чьи продажи перевалили за тысячу, практически все показали положительную динамику. В минусе оказались всего три бренда: Audi — 1302 шт. (-23%), УАЗ — 2802 шт. (-15%) и Lifan — 1298 шт. (-6%). Примечательно, что УАЗ и Лифан были успешными практически все время, пока рынок падал.
Зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев отметил в интервью «За рулем.РФ», что в целом рынок растет лишь за счет масс-сегмента. Это объясняется тем, что господдержка влияет только на данный сегмент, в премиуме нет аналогичных драйверов продаж. Он надеется, что вторая половина года будет еще лучше первой, чему должен поспособствовать и изменившийся настрой покупателей, уже осознавших «новую экономическую реальность», и более-менее стабильные цены на нефть и курсы рубля по отношению к мировым валютам. Его прогноз по году — плюс 7–8%.
- В июле самой популярной моделью рынка стал Kia Rio, потеснив лидера июня — Ладу Гранту. Всего было продано 8436 автомобилей этой модели.
- Продажи подержанных автомобилей застыли на месте: за шесть месяцев вторичный рынок вырос всего на 1,1%, а в июне — на 1,9%.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮЛЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2017/2016 гг.
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
Фото: Роман Пименов/ТАСС