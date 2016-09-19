ГИБДД заявила об успехах системы льготной оплаты штрафов

Госавтоинспекция подвела итоги работы системы льготной оплаты штрафов. Она себя оправдала — такой вердикт вынес замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков.

Оплатить штраф с 50-процентной скидкой можно, если с момента вынесения постановления прошло не более 20 дней. Автором этой инициативы стал депутат Вячеслав Лысаков, основным аргументом которого было то, что это увеличит собираемость штрафов, которые автомобилисты-нарушители платили неохотно. Но если бы был шанс сэкономить, включился бы другой «механизм». Норма вступила в силу 1 января 2016 года, и с тех пор различные ведомства по-разному оценивают ее результаты.

«Что касается 50-процентной скидки, то в среднем по стране порядка 70% граждан оплачивают штрафы в 20-дневный срок. Я считаю, что эта практика себя оправдала», — передает слова Добрякова РИА Новости.

Также будет ужесточена ответственность пешеходов, нарушающих ПДД, отметил замначальника. Правда, никаких подробностей о том, что предпримет ГИБДД в этой области, он не привел.

Иного мнения о льготной оплате штрафов придерживается Счетная палата. Проанализировав поступление в бюджет штрафных денег, ведомство пришло к выводу, что ожидаемого эффекта собираемости штрафов эта норма не принесла.

Далеко не все штрафы можно уплатить со скидкой, существует ряд исключений, они касаются особо опасных нарушений, таких как повторное превышение скорости, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д. Подробнее об этом читайте в материале Сергея Смирнова.



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС