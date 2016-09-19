ГИБДД заявила об успехах системы льготной оплаты штрафов

Оплатить штраф с 50-процентной скидкой можно, если с момента вынесения постановления прошло не более 20 дней. Автором этой инициативы стал депутат Вячеслав Лысаков, основным аргументом которого было то, что это увеличит собираемость штрафов, которые автомобилисты-нарушители платили неохотно. Но если бы был шанс сэкономить, включился бы другой «механизм». Норма вступила в силу 1 января 2016 года, и с тех пор различные ведомства по-разному оценивают ее результаты.
«Что касается 50-процентной скидки, то в среднем по стране порядка 70% граждан оплачивают штрафы в 20-дневный срок. Я считаю, что эта практика себя оправдала», — передает слова Добрякова РИА Новости.
Также будет ужесточена ответственность пешеходов, нарушающих ПДД, отметил замначальника. Правда, никаких подробностей о том, что предпримет ГИБДД в этой области, он не привел.
- Иного мнения о льготной оплате штрафов придерживается Счетная палата. Проанализировав поступление в бюджет штрафных денег, ведомство пришло к выводу, что ожидаемого эффекта собираемости штрафов эта норма не принесла.
- Далеко не все штрафы можно уплатить со скидкой, существует ряд исключений, они касаются особо опасных нарушений, таких как повторное превышение скорости, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д. Подробнее об этом читайте в материале Сергея Смирнова.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС