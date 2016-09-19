Правительство Москвы поможет деньгами операторам каршеринга

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить субсидии на покупку автомобилей каршеринга. Требования к ним, однако, будут жестче, чем к таксомоторам.

Уже несколько лет столичные власти помогают таксомоторным компаниям в приобретении новых автомобилей в кредит и лизинг — часть ежемесячных платежей оплачивает город. Теперь на финансовую помощь мэрии могут рассчитывать и операторы каршеринга, об этом сообщил сегодня Сергей Собянин на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

Под программу субсидирования попадут только произведенные в России машины стоимостью не более 1,5 млн рублей и возрастом не более трех лет. Экологический класс при этом должен быть не ниже четвертого, тогда как для таксомоторов допускается третий. Также для такси действует менее жесткое ограничение по возрасту — до 5 лет, и нет ограничений по месту сборки — сравнительная таблица приведена на официальном сайте мэрии Москвы.

Каршеринг в столице, вопреки опасениям скептиков, прижился — уже создается впечатление, что свободную машину можно найти чуть ли не в каждом дворе каждого спального района, хотя на деле прокатных автомобилей пока не так много — 2650, а операторов каршеринга всего пять — «Делимобиль», Anytime, BelkaCar, Car5 и YouDrive. Любопытно, что у 60% клиентов каршеринговых компаний есть собственный автомобиль, однако брать машину на прокат в нужное время и в нужном месте им зачастую оказывается удобнее.

Городская программа субсидирования позволит нарастить совокупный парк прокатных машин в городе. В перспективе, по оценке экспертов, он может составить 10–15 тысяч автомобилей.

В июле московские операторы каршеринга сообщили, что в их черных списках числятся 1400 клиентов. Как правило, это нетрезвые водители, вандалы и злостные нарушители ПДД.

В июне каршеринговые компании «Делимобиль», YouDrive и Car5 стали оснащать свои автомобили алкозамками.

О всех плюсах и минусах каршеринга можно узнать из материала нашего эксперта.

Фото: «Делимобиль»