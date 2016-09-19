Какие автомобили с автоматом выбирают в России? Лидеры известны

Возглавляет рейтинг Kia Rio, за отчетные полгода продажи этой модели составили 25 231 шт., увеличившись на 15,9%. С большим отрывом от лидера отстает Hyundai Solaris, результат которого упал на 27,7%, до 19 688 экземпляров. На третьей строчке расположился кроссовер Toyota RAV4 с показателем 15 150 проданных машин (+6,1%). На четвертом месте снова Тойота, уже с седаном Камри — 13 984 автомобиля (+6,1%).
В первую десятку вошли также VW Polo (11 693 шт.; +14,2%), Kia Sportage (10 446 шт.; +47,4%), Nissan X-Trail (9416 шт.; +18,3%), Mazda CX-5 (7850 шт.; +27,3%), Nissan Qashqai (7828 шт.; +5,4%) и Skoda Octavia (7395 шт.; +8,5%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего с января по июнь в России было реализовано 359,3 тыс. штук (+12,3%) автомобилей с автоматической коробкой передач, что составило 54% рынка.
- Сегодня АЕБ объявила итоги продаж легковых автомобилей в России уже за 7 месяцев с начала года. Они взлетели на 18,6%, достигнув 129 685 штук. Лидируют на рынке Киа Рио, Лада Гранта, Хендэ Солярис, Лада Веста и Фольксваген Поло.
- Наш автор рассмотрел основные неисправности автоматических коробок передач и способы их устранения. Разумеется, самостоятельно ремонтировать АКП мы не советуем, но перед визитом на сервис лучше все-таки понимать проблему.
Фото: Datsun