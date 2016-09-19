Какие автомобили с автоматом выбирают в России? Лидеры известны

Составлен рейтинг моделей с автоматической коробкой передач, проданных на российском рынке за период с января по июнь 2017 года. Самыми популярными автомобилями в этой категории стали Kia Rio и Hyundai Solaris.

Возглавляет рейтинг Kia Rio, за отчетные полгода продажи этой модели составили 25 231 шт., увеличившись на 15,9%. С большим отрывом от лидера отстает Hyundai Solaris, результат которого упал на 27,7%, до 19 688 экземпляров. На третьей строчке расположился кроссовер Toyota RAV4 с показателем 15 150 проданных машин (+6,1%). На четвертом месте снова Тойота, уже с седаном Камри — 13 984 автомобиля (+6,1%).

В первую десятку вошли также VW Polo (11 693 шт.; +14,2%), Kia Sportage (10 446 шт.; +47,4%), Nissan X-Trail (9416 шт.; +18,3%), Mazda CX-5 (7850 шт.; +27,3%), Nissan Qashqai (7828 шт.; +5,4%) и Skoda Octavia (7395 шт.; +8,5%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по июнь в России было реализовано 359,3 тыс. штук (+12,3%) автомобилей с автоматической коробкой передач, что составило 54% рынка.

Фото: Datsun

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Комментарии (4)

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робот

привет, палочник! продолжай дёргать!

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Какие автомобили с дегенератом выбирают в России? Лидеры известны

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-3

А как же великий и могучий ВАЗ???
Ах да, у него нет нормального «автомата»:)))
И по продажам он сливает корейцам, вот беда:)
(На самом деле не беда)

Вангую ответ: «а зато Крета ржавеет, ко-ко-ко!!!»)))))))))

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Каплан Илья

нам уже лень писать ответ тебе — напиши сам, а мы наплюсуем

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