Range Rover возродит трехдверный внедорожник

Британский премиальный внедорожник первого поколения первые десять лет производился только в трехдверном кузове. У современного большого Рейнджа такой модификации нет, но она может появиться в будущем и стать очередным эксклюзивным предложением от марки Land Rover.

В феврале этого года подразделение Jaguar Land Rover Classic выпустило десять новеньких с иголочки «коротышей» Range Rover первого поколения в аутентичной заводской спецификации (на верхней иллюстрации) — всех их, разумеется, тут же прибрали к рукам состоятельные автоколлекционеры. В будущем, однако, может появиться современная интерпретация культовой трехдверки — об этом в интервью австралийскому изданию Car Advice сообщил главный дизайнер марки Land Rover Джерри Макговерн. По его словам, британская компания рассматривает возможность производства новых уникальных для премиум-сегмента моделей. Такой, например, в прошлом году стал кабриолет на базе компактного Range Rover Evoque, аналогов у него на данный момент не существует, да и в прошлом было, прямо скажем, немного — на ум приходит разве что Nissan Murano CrossCabriolet, но его при всем желании нельзя отнести к премиум-сегменту.

Никто не предлагает сегодня в премиальном сегменте и больших полноразмерных трехдверных внедорожников — в этом смысле потенциальная новинка от Land Rover может вновь оказаться уникальной. Будет ли востребован такой автомобиль, вопрос спорный, многое будет зависеть от дизайна, но судя по тому, каким сногсшибательным у Макговерна получился Velar, можно ожидать, что и большой короткий Range Rover будет выполнен с большим вкусом и в автосалонах застаиваться не будет.

А вот семиместной версии флагмана Макговерн просит не ждать — она не согласуется с эксклюзивным статусом Рейнджа, а тем клиентам, кому непременно нужен вместительный семейный автомобиль, шеф-дизайнер рекомендует присмотреться к внедорожнику Land Rover Discovery последнего поколения, который сильно прибавил в премиальности и при этом предлагает в салоне семь полноценных мест.

О том, какие новинки компания Jaguar Land Rover планирует привезти в Россию в ближайшее время, можно узнать здесь.

Фото: Land Rover