Daimler запатентовал подушки безопасности для пешеходов

Автомобильные производители уделяют особое внимание безопасности пешеходов. Хотя бы потому, что без должной защиты при наезде на них не получить высшие оценки в независимых краш-тестах. Приподнимающимися капотами, которые снижают риск травм ног и головы, оснащено большинство современных автомобилей. Но некоторые производители хотят пойти еще дальше.
В базе данных Бюро по патентам и торговым маркам США опубликована заявка концерна Daimler AG на регистрацию промышленного права на внешние подушки безопасности, которые призваны уберечь пешеходов от удара о стойки автомобиля.
В принципе, идея не нова: еще в 2012 году Volvo представила подушку безопасности, которая открывалась по всей длине капота, предотвращая удар головой о лобовое стекло или стойки. Однако в Daimler AG решили развить идею: подушек безопасности здесь две, они спрятаны в передних стойках. Надуваясь, они прикрывают стойки и края лобового стекла, а своей нижней частью сдвигают капот вперед, приподнимая его.
В самом концерне говорят, что работают над новыми технологиями защиты пешеходов и даже создали несколько прототипов. Правда, результаты таких исследований пока не известны. Учитывая, что заявка на патент была подана еще в 2015 году, но только сейчас опубликована, не исключено, что такие подушки безопасности получат некоторые легковые модели Mercedes—Benz.
- В Google по-своему решили подойти к вопросу безопасности пешеходов. Компания запатентовала капот, который «приклеивает» к себе пешехода в случае наезда.
- Безопасность пешеходов при наезде учитывается в независимых краш-тестах Euro NCAP.
Фото: Daimler, U.S. Patent and Trademark Office