Daimler запатентовал подушки безопасности для пешеходов

Патентное ведомство США опубликовало заявку концерна Daimler на патент новой конструкции подушек безопасности, которые призваны защитить от травм пешеходов.

Автомобильные производители уделяют особое внимание безопасности пешеходов. Хотя бы потому, что без должной защиты при наезде на них не получить высшие оценки в независимых краш-тестах. Приподнимающимися капотами, которые снижают риск травм ног и головы, оснащено большинство современных автомобилей. Но некоторые производители хотят пойти еще дальше.

В базе данных Бюро по патентам и торговым маркам США опубликована заявка концерна Daimler AG на регистрацию промышленного права на внешние подушки безопасности, которые призваны уберечь пешеходов от удара о стойки автомобиля.

В принципе, идея не нова: еще в 2012 году Volvo представила подушку безопасности, которая открывалась по всей длине капота, предотвращая удар головой о лобовое стекло или стойки. Однако в Daimler AG решили развить идею: подушек безопасности здесь две, они спрятаны в передних стойках. Надуваясь, они прикрывают стойки и края лобового стекла, а своей нижней частью сдвигают капот вперед, приподнимая его.

Подушки безопасности расположены в передних стойках автомобиля

В самом концерне говорят, что работают над новыми технологиями защиты пешеходов и даже создали несколько прототипов. Правда, результаты таких исследований пока не известны. Учитывая, что заявка на патент была подана еще в 2015 году, но только сейчас опубликована, не исключено, что такие подушки безопасности получат некоторые легковые модели Mercedes—Benz.

В Google по-своему решили подойти к вопросу безопасности пешеходов. Компания запатентовала капот, который «приклеивает» к себе пешехода в случае наезда.





по-своему решили подойти к вопросу безопасности пешеходов. Компания запатентовала капот, который «приклеивает» к себе пешехода в случае наезда. Безопасность пешеходов при наезде учитывается в независимых краш-тестах Euro NCAP .

Фото: Daimler, U.S. Patent and Trademark Office