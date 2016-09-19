Житель Красноярского края устроил заезд, высунув в окно машины младенца

Один из пользователей выложил в социальные сети видео, на котором запечатлено, как он, высунув грудного ребенка из окна купе BMW, устроил заезд на автомобиле. Происшествием занялся Следственный комитет России.

Видео появилось в соцсетях накануне. На нем житель города Зеленогорска Красноярского края вытягивает на руке грудного ребенка из окна купе BMW, а затем срывается и делает круг по пустынной дороге. Любопытно, что, судя по всему, данное видео в первый раз опубликовал не кто иной, как он сам.

Опубликованным видеороликом заинтересовались в Следственном комитете по Красноярскому краю. Официальное сообщение звучит довольно сухо — в нем говорится о том, что начата проверка по данному факту.

«В социальных сетях и ряде СМИ было опубликовано видео, на котором видно, как неустановленный мужчина вытаскивает в окно автомобиля грудного ребенка и начинает резкое ускорение, тем самым создавая реальную угрозу жизни малыша. Там же опубликована фотография, на которой неустановленный мужчина стоит на краю крыши многоэтажного жилого дома и держит за ногу предположительно грудного ребенка. Видео и фото сопровождается комментариями о том, что события происходили в Красноярском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, даны поручения полиции об установлении личности мужчины, создававшего угрозу жизни ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Источники в органах правопорядка региона заявили, что полиция практически сразу после публикации установила личность водителя. Им оказался некий Роман К., который действительно проживает в Красноярском крае. Сотрудникам полиции он пояснил, что в обоих случаях роль ребенка выполняла кукла. Однако следователи пока не очень доверяют такой версии.

Зачастую водители крайне безответственно относятся к безопасности детей. Так, полиция проверяет видео, на котором священник в Свердловской области сажает ребенка в багажник универсала Skoda .





. В июле Госдума предложила увеличить штрафы за ненадлежащую перевозку детей.

Фото, видео: YouTube