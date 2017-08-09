В Москве открыли полигон для испытаний беспилотников

В Москве на территории технопарка «Калибр» запустили испытательную трассу для беспилотных автомобилей. Правда, судя по видео, проложена она по территории промзоны, причем с использованием подъездных дорог, по которым передвигаются обычные автомобили.

Трасса проложена по огороженной территории технопарка «Калибр» в Останкинском районе Москвы. Почему были задействованы подъездные дороги, объяснить довольно просто: свободных территорий вблизи центральной части столицы практически не осталось. Испытательный полигон длиной 400 метров симулирует городскую улицу. На ней есть разметка, автобусные остановки, дорожные знаки и даже перекресток с круговым движением.

Предполагается, что трасса будет использоваться не только резидентами технопарка — к ней получат доступ студенты и аспиранты московских технических вузов, которые смогут протестировать собственные прототипы беспилотных транспортных средств. Сам технопарк планирует сдавать в аренду трассу коммерческим компаниям.

«Для компаний, ведущих разработки в области беспилотных транспортных средств, важна инфраструктура, позволяющая тестировать автомобиль и „ обучать “ его. В целях содействия резидентам технопарка был организован специальный опытный полигон, который используется для обкатывания беспилотников», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Согласно данным с официального сайта технопарка, в нем размещаются всего две организации, которые могут иметь отношение к проектированию и созданию беспилотных и автономных транспортных средств. В сообщении говорится, что одна из компаний принимала участие «в создании технической части четырех беспилотных автобусов для крупного российского машиностроительного холдинга, в частности разработали двигатель и электронику». Судя по иллюстрациям, речь идет о проекте «MATRЁШКА» компании «Бакулин Моторс Групп» (выпускает автобусы под маркой Volgabus).

В начале августа «Бакулин Моторс Групп» представила один из своих беспилотников в виде таксомотора.



В госкорпорации «Автодор» считают, что беспилотные автомобили нельзя допускать на дороги, где существуют пересечения в одном уровне.



Власти Индии вообще планируют законодательно запретить беспилотные автомобили, так как они угрожают безработицей водителям.

Фото: Евгений Самарин/пресс-служба Правительства Москвы

Видео: YouTube