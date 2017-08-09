ДТП с пожаром парализовало движение на Варшавском шоссе

Движение на трассе затруднено. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали.

Сегодня утром в Москве, на пересечении Варшавского шоссе с Сумской улицей столкнулись два легковых автомобиля и две фуры. Все автомобили загорелись, одна фура сгорела полностью. Есть жертвы — один человек погиб и двое пострадали.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и потушили автомобили, по предварительным подсчетам, площадь возгорания составила 50 кв. метров. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, так как движение в этом месте затруднено.

Пострадавший грузовик из правого ряда городской эвакуатор уберет в самое ближайшее время, сообщил департамент транспорта на своей страничке в Твиттере.

Пока ГИБДД разбирается в причинах столкновения, мы напомним, что недавно президент поручил изучить внедрение антисонных устройств на общественном транспорте, так как многие аварии происходят из-за усталости водителей. Водители грузовиков также часто ездят уставшими за рулем, стремясь вовремя доставить груз. Если эффективное антисонное устройство будет найдено, возможно, оно пригодится и им.

Фото: Instagram