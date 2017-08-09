Штрафы для свадебных кортежей предложили привязать к стоимости машин

10% от совокупной стоимости машин предлагает взимать с разбушевавшихся свадебных кортежей глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко. Данная мера направлена, прежде всего, на владельцев дорогих иномарок.

Летом по центру Москвы особенно часто проносятся свадебные кортежи, некоторые из VIP-брачующихся при этом от счастья и полноты жизни любят покуражиться на дороге, например, пострелять в воздух из автоматов Калашникова, подрезать и не пускать других участников движения, ездить задним ходом, истошно гудеть и совершать прочие действия, нарушающие общественный порядок. Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, видимо, порядком устал от всей этой свистопляски и предложил радикальную меру для борьбы со свадебным безумием на дорогах, его слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«Есть правила дорожного движения — комплекс мероприятий, которые написаны кровью, и вот эти правила надо соблюдать. Если люди ведут себя так нахально, тем самым создавая опасную обстановку на улично-дорожной сети, здесь должны быть штрафы. Но штрафы не должны быть 5 тыс. руб., 15 тыс. руб., 50 тыс. руб. Штрафы должны быть с учетом того, что, например, задействовано в этом шесть машин или три машины со свадебного кортежа. Вот представители всей свадьбы 10% от стоимости каждой машины должны заплатить государству».

По мнению чиновника, правила дорожного движения нарушают, как правило, состоятельные люди на дорогих машинах, для которых прописанные в КоАП штрафы — это пустяки, они не наносят их бюджету серьезного ущерба, а значит данная воспитательная мера не работает и нужно привязать штрафы к стоимости машин:

«Жигули себя так на улицах по-хамски не ведут. Так ведут себя Cayenne, Toyota и все прочие дорогие машины, и что для него 500 руб. или 5 тыс. руб.? Он посмеется и будет ехать дальше. Надо брать от стоимости машины 10%. Вот эту ситуацию надо рассматривать».

В июле Министерство финансов подготовило поправки в КоАП, которые в случае принятия позволят оплачивать административные штрафы не самому провинившемуся, а третьим лицам.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС