Налоговики объяснили правила расчета налога на «роскошные» автомобили

Федеральная налоговая служба выпустила разъяснение, в котором говорится, что при расчете налога на «роскошные» автомобили налоговики не собираются обращать внимание на точное написание той или иной модели.

Владельцы дорогих автомобилей стоимостью более 3 млн рублей, которые попали в список «роскошных» машин, попытались избежать уплаты повышенных налогов, оперируя тем, что в документах на машину и в перечне Минпромторга не совпадают названия той или иной модели.

Однако в Федеральной налоговой службе объяснили, что не собираются учитывать такие нюансы. Например, если в перечне от 2014 года есть модель Bentley GT, а в паспорте технического средства указана Bentley Continental GT, то в рассматриваемом случае будет применяться повышенный коэффициент расчета транспортного налога. Налоговики ссылаются на соответствующее письмо Минфина от 12 июля этого года.

«Транспортный налог на дорогостоящие легковые автомобили с учетом повышающего коэффициента начисляется независимо от того, совпадают ли полностью написание модели (версии) автомобиля в Перечне Минпромторга России и в документах на такой автомобиль», — говорится в сообщении ФНС России.

Напомним, что на автомобили дороже 3 млн рублей действуют прогрессивные ставки коэффициента при расчете транспортного налога. Они составляют от 1,1 для машин ценой от 3 до 5 млн руб. в возрасте 2–3 года до 3 — для автомобилей ценой от 15 млн руб., с момента выпуска которых прошло не более 20 лет.

Соответствующие перечни обновляются Минпромторгом ежегодно. В списке на 2017 год содержится 424 модели и модификации ценой от 3 до 5 млн руб., 320 — ценой от 5 до 10 млн руб., 95 моделей и модификаций ценой от 10 до 15 млн руб. и 70 моделей и модификаций ценой от 15 млн рублей.

В настоящее время Минфин и Минпромторг прорабатывают вопрос повышения коэффициентов для автомобилей, вошедших в перечень «роскошных».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вовсе отказаться от транспортного налога, заменив его повышенным акцизом на топливо.

Фото: Rolls-Royce