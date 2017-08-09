Налоговики объяснили правила расчета налога на «роскошные» автомобили

Федеральная налоговая служба выпустила разъяснение, в котором говорится, что при расчете налога на «роскошные» автомобили налоговики не собираются обращать внимание на точное написание той или иной модели.

Владельцы дорогих автомобилей стоимостью более 3 млн рублей, которые попали в список «роскошных» машин, попытались избежать уплаты повышенных налогов, оперируя тем, что в документах на машину и в перечне Минпромторга не совпадают названия той или иной модели.

Однако в Федеральной налоговой службе объяснили, что не собираются учитывать такие нюансы. Например, если в перечне от 2014 года есть модель Bentley GT, а в паспорте технического средства указана Bentley Continental GT, то в рассматриваемом случае будет применяться повышенный коэффициент расчета транспортного налога. Налоговики ссылаются на соответствующее письмо Минфина от 12 июля этого года.

«Транспортный налог на дорогостоящие легковые автомобили с учетом повышающего коэффициента начисляется независимо от того, совпадают ли полностью написание модели (версии) автомобиля в Перечне Минпромторга России и в документах на такой автомобиль», — говорится в сообщении ФНС России.

Напомним, что на автомобили дороже 3 млн рублей действуют прогрессивные ставки коэффициента при расчете транспортного налога. Они составляют от 1,1 для машин ценой от 3 до 5 млн руб. в возрасте 2–3 года до 3 — для автомобилей ценой от 15 млн руб., с момента выпуска которых прошло не более 20 лет.

Соответствующие перечни обновляются Минпромторгом ежегодно. В списке на 2017 год содержится 424 модели и модификации ценой от 3 до 5 млн руб., 320 — ценой от 5 до 10 млн руб., 95 моделей и модификаций ценой от 10 до 15 млн руб. и 70 моделей и модификаций ценой от 15 млн рублей.

В настоящее время Минфин и Минпромторг прорабатывают вопрос повышения коэффициентов для автомобилей, вошедших в перечень «роскошных».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вовсе отказаться от транспортного налога, заменив его повышенным акцизом на топливо.

Фото: Rolls-Royce

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Комментарии (6)

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Роскошные автомобили должны быть с налогом 10% от цены в год. Все равно, на них долго не ездят

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0

Я бы им ещё повысил налог. Платят всего то 1%от цены автомобиля в год и жалуются.

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А налоговики в курсе, что многие тягачи стоят свыше 3 лямов? Это ж можно будет дальнобойщиков дополнительным налогом обложить! Красота!))))

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-10
Каплан Илья

Найди тягачи в реестре, дурак

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0

Для Автора — НЕ разница в написании раздражает, а то, что несмотря на предоставление документов(счет-справка, официальная выписка из каталожных цен представительства) на авто НИКОИМ ОБРАЗОМ на подпадающее под цену 3ляма оные «умники» чохом зачисляют ВСЕ упоминаемые в перечнях машины в роскошные..... воистину прав был К. Прутков предупреждая — если на клетке с ослом написано ЛЕВ — не ВЕРЬ глазам своим...... но НЕ ВНЯЛИ....

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Налоговики ни шута не понимают.
Единственный автомобиль, который позиционируется на финансовых биржах в категории роскошь — это «Феррари».
«Еще вчера мы не знали, стоит ли оце­ни­вать Ferrari по мер­кам пред­ме­тов рос­ко­ши. Се­год­ня ответ из­ве­стен: да».
И эта роскошь, в которой ВСЁ НАПРАВЛЕНО НА ВОДИТЕЛЯ.
Остальные все — около... Около роскоши.. Около автомобиля.. Около водителя.

Поменяйте, пожалуйста, заглавное фото. Гриль для жарки стейков на полстраницы — несолидно...

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