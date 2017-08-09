Гаишник сел пьяным за руль и поспорил, что ему за это ничего не будет

ОМВД России по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту публикации в соцсетях видеоролика с пьяным старшим инспектором ДПС. Нетрезвый блюститель порядка не постеснялся заключить под камеру провокационное пари.

В интернете скандальная видеозапись продублирована несколько раз. Мы выбрали ту, из которой удалены нецензурные слова:

Как можно понять из записи, молодого водителя автомобиля Peugeot, несмотря на его подозрительное (предположительно нетрезвое) состояние, после проверки отпустили гаишники без всяких последствий. Очевидцам водитель объясняет свою безнаказанность тем, что сам является старшим инспектором ДПС, и добавляет, что если любопытным гражданам также хочется избегать наказаний в таких ситуациях, то пусть они идут на работу в ГАИ. В финале водитель заключает с одним из очевидцев пари на 300 тысяч рублей о том, что по факту всей этой истории избежит наказания.

Сегодня пресс-служба Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила о том, что герой видеозаписи отстранен от работы и в отношении него сейчас проводится служебная проверка:

«Полицейский запечатлен в момент употребления спиртного напитка за рулем автомобиля. В ходе предварительной проверки сотрудниками правоохранительных органов установлено, что полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей. В видеоролике не видно, управлял ли он данным автомобилем, а также когда и в какое время это было. По данному факту проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение».

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Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Видео: YouTube