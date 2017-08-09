Мотоциклистов начали штрафовать за… тонировку

Многие мотоциклисты тонируют ветровое стекло или вовсе заменяют его глухой пластиковой заглушкой для того, чтобы на солнце не бликовали приборы. Но в ГИБДД напомнили, что это противоречит ПДД.

Не секрет, что на большинстве спортивных мотоциклов ветровое стекло выполняет скорее роль обтекателя для улучшения аэродинамики. Поэтому многие мотоциклисты тонируют стекло или вовсе заменяют его пластиковой заглушкой, чтобы приборы не бликовали на солнце.

О том, что ветровое стекло мотоцикла для закона ничем не отличается от ветрового стекла автомобиля, напомнили в ГИБДД Тольятти. Там на минувших выходных провели рейд, в ходе которого кроме семи водителей автомобилей за тонировку были оштрафованы и водители двухколесных транспортных средств (2 мотоциклиста и 2 водителя скутеров).

Действительно, «Основные положения по допуску транспортных средств…» не допускают тонировку стекол, не соответствующую ГОСТ 5727–88 (он не допускает тонировку стекол передней полусферы транспортного средства). Никакого разделения на автомобили и мотоциклы в этом приложении нет.

Раньше сотрудники ГИБДД никак не реагировали на тонированные ветровые стекла на мотоциклах: обычно и без них есть к чему придраться (нештатный выхлоп, защитные дуги, подсветка и т.д.). Однако далеко не факт, что инициативу тольяттинских сотрудников ДПС не подхватят в других регионах.

  • Госдума планировала увеличить штраф за незаконную тонировку еще в прошлом году. Но рассмотрение этих поправок было отложено.

  • Тонировка — не самое большое зло, которое приносят мотоциклы. Большинство из них оснащены громкими прямоточными глушителями. В ходе опроса на сайте ЗР выяснилось, что большинство считает необходимым серьезно ужесточить ответственность для владельцев слишком громких транспортных средств.

Фото: ГИБДД Тольятти

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Комментарии (12)

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«О том, что ветровое стекло мотоцикла для закона ничем не отличается от ветрового стекла автомобиля»

Ё-моё!!! Так такое транспортное средство и в дождь нельзя эксплуатировать! Там же стеклоочистителей нет!..

Веселее Задорнова, честное слово....

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+13
Баронин Сергей

Одно дело их нет, а другое дело — не предусмотрено конструкцией)))

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0

Автор,Матвей!Вы ГОСТ ,судя по Вашему опусу ,не читали,как и Тольятинские гаишники.А надо бы.
Не позорьте журнал.

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+5

Т.е. тонированное забрало шлема гайцов не смущает? )))
Да уж, это абзац...

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+3
Слава

Это не абзац.Это диагноз.

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+2

Уже и не знают, за что бы им еще штрафы ужесточить!
Пусть эти упыри двухколесные в междурядьях носятся — не жалко, главное — чтобы без торировки, а то опасно же;)

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-19
Каплан Илья

А в реальности слабо, или боитесь что вам уши на задницу натянут?
Это оно понятно, тут каждый гаразд тявкать из под ворот!

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+7

"...не допускают тонировку стекол, не соответствующую ГОСТ 5727–88(он не допускает тонировку стекол передней полусферы транспортного средства)"

Интересно, где у мотоцикла "передняя полусфера"?..

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0
Громов Сергей

Лучше ГОСТ откройте и почитайте!
Там в первом абзаце написано: «Настоящий стандарт распространяется на безопасные многослойные и закаленные стекла (далее- изделия), для средств наземного транспорта (кроме мотоциклов и автосаней)...»

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+11

а на номер на мотоцикле внимание гайцы не обратили?)

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-1

Такими темпами скоро по ГОСТу будут определять светопропускную способность солнечных очков)))

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-4
bendpower

Этапять!

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-10