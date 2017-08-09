Мотоциклистов начали штрафовать за… тонировку

Многие мотоциклисты тонируют ветровое стекло или вовсе заменяют его глухой пластиковой заглушкой для того, чтобы на солнце не бликовали приборы. Но в ГИБДД напомнили, что это противоречит ПДД.

Не секрет, что на большинстве спортивных мотоциклов ветровое стекло выполняет скорее роль обтекателя для улучшения аэродинамики. Поэтому многие мотоциклисты тонируют стекло или вовсе заменяют его пластиковой заглушкой, чтобы приборы не бликовали на солнце.

О том, что ветровое стекло мотоцикла для закона ничем не отличается от ветрового стекла автомобиля, напомнили в ГИБДД Тольятти. Там на минувших выходных провели рейд, в ходе которого кроме семи водителей автомобилей за тонировку были оштрафованы и водители двухколесных транспортных средств (2 мотоциклиста и 2 водителя скутеров).

Действительно, «Основные положения по допуску транспортных средств…» не допускают тонировку стекол, не соответствующую ГОСТ 5727–88 (он не допускает тонировку стекол передней полусферы транспортного средства). Никакого разделения на автомобили и мотоциклы в этом приложении нет.

Раньше сотрудники ГИБДД никак не реагировали на тонированные ветровые стекла на мотоциклах: обычно и без них есть к чему придраться (нештатный выхлоп, защитные дуги, подсветка и т.д.). Однако далеко не факт, что инициативу тольяттинских сотрудников ДПС не подхватят в других регионах.

Госдума планировала увеличить штраф за незаконную тонировку еще в прошлом году. Но рассмотрение этих поправок было отложено.





Тонировка — не самое большое зло, которое приносят мотоциклы. Большинство из них оснащены громкими прямоточными глушителями. В ходе опроса на сайте ЗР выяснилось, что большинство считает необходимым серьезно ужесточить ответственность для владельцев слишком громких транспортных средств.

Фото: ГИБДД Тольятти