Сергей Собянин взялся за ж/д переезды

В Крёкшино над железнодорожными путями возвели двухполосную эстакаду длиной 168 м, подходящая к ней дорога от улицы Солнечной до улицы Центральной расширена до двух полос в каждом направлении. Мэр Москвы Сергей Собянин так прокомментировал окончание стройки (цитата агентства городских новостей «Москва»):
«В этом году три путепровода сразу построено на Киевском направлении железной дороги. Вот один из них мы сегодня официально сдаем. Путепровод позволяет увеличить в пять-шесть раз пропускную способность автодороги, связывая еще „Минку“, Киевское направление и по сути дела до „Калужки“ с учетом того отрезка дороги, который мы сдали до этого. Так что счастливого пути автомобилистам. Жизнь их хоть немного, но стала сегодня лучше».
Всего в этом году в столице было запланировано строительство двенадцати путепроводов, десять из них уже сданы, до конца года планируется открыть Богородский путепровод через МЦК и путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей.
Департамент строительства города Москвы, в свою очередь, сообщил сегодня о дальнейших планах по возведению путепроводов на ближайшие два года, их будет минимум пять:
- Переезд через пути Московского центрального кольца от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.
- Путепровод через пути Савеловского направления железной дороги, который соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей.
- Эстакада через пути Савеловского направления, которая примкнет к Проектируемому проезду № 2236.
- Переезд через железнодорожные пути, соединяющий улицу Добролюбова с улицей Складочной.
- Мост через пути Ярославского направления, по которому можно будет попасть с улицы Менжинского на улицу Дудинку.
О том, какие еще новые дороги появятся в Москве в ближайшие два года, можно узнать здесь.
Фото, видео: stroi.mos.ru