Сергей Собянин взялся за ж/д переезды

Столичный градоначальник открыл сегодня реконструированный путепровод в деревне Крёкшино в Новой Москве. В этом году сдадут еще два, а до конца 2019 года в пределах МКАДа появится не менее пяти новых современных переездов через железнодорожные пути.

В Крёкшино над железнодорожными путями возвели двухполосную эстакаду длиной 168 м, подходящая к ней дорога от улицы Солнечной до улицы Центральной расширена до двух полос в каждом направлении. Мэр Москвы Сергей Собянин так прокомментировал окончание стройки (цитата агентства городских новостей «Москва»):

«В этом году три путепровода сразу построено на Киевском направлении железной дороги. Вот один из них мы сегодня официально сдаем. Путепровод позволяет увеличить в пять-шесть раз пропускную способность автодороги, связывая еще „Минку“, Киевское направление и по сути дела до „Калужки“ с учетом того отрезка дороги, который мы сдали до этого. Так что счастливого пути автомобилистам. Жизнь их хоть немного, но стала сегодня лучше».

Всего в этом году в столице было запланировано строительство двенадцати путепроводов, десять из них уже сданы, до конца года планируется открыть Богородский путепровод через МЦК и путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей.

Департамент строительства города Москвы, в свою очередь, сообщил сегодня о дальнейших планах по возведению путепроводов на ближайшие два года, их будет минимум пять:

  • Переезд через пути Московского центрального кольца от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.
  • Путепровод через пути Савеловского направления железной дороги, который соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей.
  • Эстакада через пути Савеловского направления, которая примкнет к Проектируемому проезду № 2236.
  • Переезд через железнодорожные пути, соединяющий улицу Добролюбова с улицей Складочной.
  • Мост через пути Ярославского направления, по которому можно будет попасть с улицы Менжинского на улицу Дудинку.

О том, какие еще новые дороги появятся в Москве в ближайшие два года, можно узнать здесь.

Фото, видео: stroi.mos.ru

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Комментарии (9)

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А в это время у нас в аэропорту парковку сократили с 15 минут до 10. Опоздал с выездом- плати как за 1 час!
Ну и проезд по ЗСД в очередной раз подорожал...

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0

Южнопортовую соединят эстакадой, в печатники больше будут заезжать транзитчиков в люблино-марьино, нужна эстакада через пути в печатниках-люблино, ее ждут, она нужна как воздух.

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0
Безымянный

А там тоннель в одну сторону, сделанный лет 70 назад.

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0

Наконец-то выборы скоро!
Можно прекратить крыть Москву плиткой в три слоя, и пилить бюджетное бабло на чем-то условно полезном!
Ура! Главное, чтобы все это хозяйство было по качеству лучше, чем Зенит-арена:)

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-11
Каплан Илья

А каким боком тебя очередные выборы интересуют, колхозник лобненский?

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+6
Борисыч

Борисыч, вы уж договоритесь там со своими безымянными клонами, лобненский я или украинский:)))
А то весело выходит — я у вас одновремено и то, и это:₽
Ну или вы просто врете как обычно это делают путриоты:)

А выборы меня интересуют как и любого гражданина Рф.
Если вас не интересуют, то это вы — не гражнанин, а  путриот на палочке;)'

Такие дела:)

По теме-то есть что возразить?
Или снова "Ыыы, Каплан плохой! Ыыыы, где мои 11 рублей, я же написал, что Каплан плохой, ыыыы!")))))))

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-9
Каплан Илья

Здесь про Москву вообще-то и Московские путепроводы! А ты, Каклашка, всё про свои проблемы!
И ты так не ответил: каким боком тебя выборы интересуют, тем более в теме то про Москву?

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0

Наконец-то! Теперь с Киевки на Минку проще выскочить!!!

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+1

Отличная связка. Троицк-Первомайский-ж/д Крёкшино-Минка.
Есть поле для манёвра.

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0