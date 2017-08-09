Дизайн нового SsangYong Rexton заказан итальянцам

Обликом следующего поколения внедорожника SsangYong Rexton будут заниматься специалисты итальянской студии Pininfarina. Корейские компании не в первый раз прибегают к услугам этого ателье, но сейчас SsangYong и Pininfarina работают под одним крылом.

Корейская компания SsangYong не имеет, мягко говоря, своего наработанного годами фирменного стиля. Единственное, чем прославилась марка в плане стиля, так это минивэн Musso, который неоднократно был признан самым уродливым автомобилем в мире.

Но корейцы нашли способ выработать собственный стилистический язык. Для этого они прибегнут к помощи ателье Pininfarina. Первым плодом совместной работы станет следующее поколение внедорожника Rexton, который является флагманской моделью компании.

Работа над SsangYong Rexton началась в прошлом году, машина получила кодовое имя D200. Как ожидается, серийный вариант внедорожника будет представлен в 2021 году.

Конечно, вряд ли стоит ожидать таких же эмоциональных линий, как у итальянских суперкаров, которые создавала Pininfarina. Однако есть все шансы на то, что Rexton наконец обретет узнаваемый облик и будет выделяться среди одноклассников чем-то еще, кроме невысокой цены.

К тому же сегодня и SsangYong, и Pininfarina находятся под одной крышей: обе принадлежат индийскому холдингу Mahindra Group. А это означает более тесное сотрудничество между компаниями.

Не исключено, что следующее поколение SsangYong Rexton будет полностью электрическим. По крайней мере, глава компании Джонг-Сик Чой в интервью британскому журналу The Car сказал, что первым электромобилем компании станет большой внедорожник с запасом хода минимум 300 км.

Нынешнее поколение SsangYong Rexton было представлено в марте этого года. Как ожидается, до европейского рынка машина доберется к концу 2017-го или в начале следующего года.





было представлено в марте этого года. Как ожидается, до европейского рынка машина доберется к концу 2017-го или в начале следующего года. Не исключено, что в России может возобновиться сборка внедорожников SsangYong . Сейчас российская компания «Соллерс», которая собирала машины раньше, просчитывает, во сколько ей обойдется переоснащение сборочного завода.

Фото: SsangYong