Ford срисовывает дизайн с... кошек

Компания призналась в этом, отметив, что использует в новых моделях взгляд и пропорции тела — наиболее выразительные «детали» этих грациозных животных.

Вчера мир отмечал День кошек и в связи с этим дизайнеры компании Форд решили признаться, что используют повадки этого грациозного животного при создании автомобилей. То есть, если вам кажется, что ваша машина смотрит на вас с определенным выражением, то знайте, это неспроста. Ведь дизайнеры действительно относятся к передней части автомобиля как к «лицу», где фары играют роль глаз, а решетка радиатора — рта. А в целом их сочетание передает неповторимый характер автомобиля.

Кошачий след можно заметить в рисунке и форме фар или раздутых формах задних крыльев автомобиля, которые создают ощущение зверя, готовящегося к прыжку.

Не обходят стороной дизайнеры и идеальные пропорции кошек (соотношение лап к телу). Этому, в частности, обязан устойчивый экстерьер автомобиля — отношение размера колес к кузову, кузова — к площади остекления и положением кузова по отношению к земле. Другими словами, все должно быть сбалансированно, как у кошек, отметил менеджер по дизайну экстерьера европейского подразделения Ford Йордан Демкив.

Потом это находит отражение и в названиях. Так, Ford Kuga навеян кугуаром — хищником рода пумы семейства кошачьих, если присмотреться, можно найти сходство с этим животным и в экстерьере. В честь представителей семейства кошачьих были названы Ford Puma (модель выпускали с 1997 по 2002 г.) и Ford Cougar (1998–2001). Экспериментальный двигатель Ford, работающий на переменном впрыске бензина и этанола, получил название Bobcat («рыжая рысь»).

И хотя признались в этом только фордовцы, без сомнения, подсматривают за семейством кошачьих дизайнеры всех без исключения брендов.

Есть и другие объекты для вдохновения. Так, при создании оптики для нового компактного кроссовера Skoda Karoq дизайнеры вдохновлялись формами традиционного богемского хрусталя. Автомобиль уже представлен официально, и даже в экстерьере серийной модели прослеживается этот «кристаллический акцент».

Главный дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин при создании нового ДНК-кода Лады вдохновлялся икс-идеей, которая нашла отражение не только в облике, но в названии хэтчбека XRAY.

Как только дизайн автомобилей Geely начал разрабатывать Питер Хорбери, они стали стильными и узнаваемыми. Один из элементов, который он использовал в своей работе — расходящиеся на водной глади круги от упавшей капли. Впрочем, одновременно в его работах прослеживаются и элементы традиционной китайской каллиграфии и национальных орнаментов.



Фото: Ford