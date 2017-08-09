Названа цена самого мощного в мире серийного внедорожника

Концерн Fiat Chrysler Automobiles огласил ценник на заряженный внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Автомобиль снабжен 717-сильным компрессорным V8 и может разогнаться до 290 км/ч.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk дебютировал в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке и с тех пор мариновал поклонников американских спортивных автомобилей в ожидании старта продаж. На этой неделе стало известно о том, что супервнедорожник появится в салонах американских дилеров в четвертом квартале этого года, но цена уже объявлена — от 85 900 долларов. Таким образом, Grand Cherokee Trackhawk оказался даже дороже монструозного дрэгового купе Dodge Challenger SRT Demon, за которое дилеры просят от 84 995 долларов.

PR-служба концерна FCA утверждает, что Jeep Grand Cherokee Trackhawk не только самый мощный, но и самый быстрый серийный SUV в мире, однако время разгона указано только до 60 миль/ч (96 км/ч) — 3,5 с. Четверть мили автомобиль проезжает за 11,6 с, максимальная скорость составляет 180 миль/ч (290 км/ч).

Наверняка мы скоро увидим массу видеороликов с параллельными заездами основных конкурентов заряженного Джипа, но электрическому кроссоверу Tesla Model X он наверняка проиграет, ведь в 733-сильной модификации P100D электромобиль разгоняется до 60 миль/ч за 2,9 с (до 100 км/ч за 3,1 с).

Что до традиционных бензиновых аналогов, то если не брать в расчет штучные тюнинг-проекты от фирм, имеющих официальный статус автопроизводителя, то Grand Cherokee Trackhawk действительно может на практике оказаться лучшим по части разгонной динамики — будем ждать сравнительных тестов.

В России Grand Cherokee Trackhawk вряд ли официально появится, но у нас предлагается версия SRT с тем же 6,2-литровым мотором V8, но без «мясорубки»: мощность «всего» 468 л.с., разгон до сотни — 5 с, цена — от 5,2 млн рублей.

Весной этого года компания Toyota установила рекорд скорости среди внедорожников с помощью тюнингованного 2000-сильного Ленд Крузера — автомобиль смог разогнаться до 370 км/ч! Увы, серийным он никогда не станет.

В 2017 году в России стартуют продажи компактного кроссовера Jeep Compass второго поколения. «За рулем» уже протестировал этот автомобиль.

Фото: FCA