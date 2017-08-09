Медведев: Господдержка экспорта автомобилей будет продолжена

Премьер-министр понимает, что российский авторынок большой, но не беспредельный. Проблемы экспорта автомобилей он обсудил сегодня на встрече с председателем набсовета «Базового элемента» Олегом Дерипаской.

Глава правительства отметил, что есть ряд стран с устойчивыми связями с нашими производителями, в том числе с Группой ГАЗ.

«У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный», — отметил Дмитрий Медведев.

Дерипаска, в свою очередь, рассказал, что «Группа ГАЗ» поставляет автомобили в более чем 46 стран, и на это было привлечено свыше 120 млрд рублей инвестиций. Сейчас в России есть возможность нового рывка, связанного с экспортом машин, но нужно, чтобы это нашло отражение в новом бюджете.

  • На перевозку из России автомобильной техники в ближайшие три года (включая 2017-й) заложено 11,8 млрд рублей. Это позволит увеличить экспортный товаропоток.
  • Всего на поддержку автопрома в 2017 году выделено 62,3 млрд рублей. Благодаря этому удастся реализовать 737 тыс. автомобилей, полагают в Минпромторге. Судя по продажам, которые растут уже пятый месяц подряд, программа успешно реализуется.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

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Комментарии (4)

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«Я, Дмитрий Медведев.
В народе меня зовуи „Робин Бэд“
Я отбираю деньги у бедных, отдаю богатым,
А на то, что прилипло к рукам в процессе, живу
Держитесь там, россияне!»

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-9
Каплан Илья

Дмитрий Анатольевич, у вас что, всего десяток ботов?
Вы меня удивляете:)

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0

Тут админы вообще есть?

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0
Зайцев Виктор

Они хотят сказать, что Медведев не прав — рынок у нас все же беспредельный.

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-3