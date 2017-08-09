Медведев: Господдержка экспорта автомобилей будет продолжена

Глава правительства отметил, что есть ряд стран с устойчивыми связями с нашими производителями, в том числе с Группой ГАЗ.
«У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный», — отметил Дмитрий Медведев.
Дерипаска, в свою очередь, рассказал, что «Группа ГАЗ» поставляет автомобили в более чем 46 стран, и на это было привлечено свыше 120 млрд рублей инвестиций. Сейчас в России есть возможность нового рывка, связанного с экспортом машин, но нужно, чтобы это нашло отражение в новом бюджете.
- На перевозку из России автомобильной техники в ближайшие три года (включая 2017-й) заложено 11,8 млрд рублей. Это позволит увеличить экспортный товаропоток.
- Всего на поддержку автопрома в 2017 году выделено 62,3 млрд рублей. Благодаря этому удастся реализовать 737 тыс. автомобилей, полагают в Минпромторге. Судя по продажам, которые растут уже пятый месяц подряд, программа успешно реализуется.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС