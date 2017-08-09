Медведев: Господдержка экспорта автомобилей будет продолжена

Просили не занимать: в Россию вернулись очереди на автомобили Продажи новых машин в последние месяцы превосходят самые оптимистичные прогнозы, и даже в разгар отпускного сезона авторынок не сбавляет обороты. В результате впервые за много лет дилеры столкнулись с дефицитом популярных моделей, которые далеко не всегда есть в наличии в нужном цвете и комплектации. За какими автомобилями сегодня выстроились очереди и почему производители не спешат наращивать поставки? Самые неугоняемые машины России Определить самый неугоняемый автомобиль — задача непростая. И вовсе не потому, что в каждом городе или районе у угонщиков существуют свои предпочтения, а потому, что отсутствует предмет исследования. Меняем ветровое стекло своими силами — советы ЗР Вклеить ветровое стекло самостоятельно, сэкономив несколько тысяч рублей, или довериться профессионалам? Каждый решает сам. Но нюансы этой распространенной ремонтной операции полезно знать всем.