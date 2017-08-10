Первые фотографии серийного кроссовера BMW X2

В виде концепта BMW X2 дебютировал в сентябре прошлого года на автосалоне в Париже, а в сентябре нынешнего во Франкфурте состоится премьера серийного кроссовера. Но представление о его облике можно составить уже сейчас.

Фотографии грядущей новинки опубликовал немецкий лайфстайл-журнал Highsnobiety: на них кроссовер представлен в закамуфлированном виде, но вся маскировка сводится к пятнистой окраске, и большинство деталей экстерьера можно рассмотреть достаточно подробно.

В сущности, от прошлогоднего концепта у серийного кроссовера сохранились лишь общие пропорции кузова и фирменные ноздри на передке, а светотехника, бамперы и боковины другие. Из необычных для BMW деталей бросается в глаза единая горизонтальная прорезь в переднем бампере — сейчас у всех моделей баварской фирмы воздухозаборники визуально разделены на три секции.

О технической начинке BMW X2 пока ничего не сообщается, но известно, что в его основе лежит модульная платформа UKL с поперечным расположением силового агрегата и базовым передним приводом, а значит, линейка двигателей будет частично позаимствована у BMW X1 и MINI Countryman второго поколения, также построенных на этой «тележке». Наверняка появится и эксклюзивное для этой модели исполнение с литерой М — неофициальные источники сообщали, что оно получит бензиновый турбомотор мощностью порядка 300 л.с. Основными конкурентами «икс-второго» на мировом рынке станут Audi Q2, Mercedes-Benz GLA и Range Rover Evoque.

Больше подробностей — уже через месяц: автосалон во Франкфурте открывается для прессы 12 сентября, но не исключено, что фирма BMW выпустит релиз до этой даты — следите за новостями!

В июле фирма BMW объявила рублевые цены на второе поколение лифтбека 6-й серии Gran Turismo и третье поколение кроссовера X3.

Во Франкфурте также ожидается мировая премьера нового поколения спортседана BMW M5, который впервые в истории этой модели получит систему полного привода.

Фото: Highsnobiety