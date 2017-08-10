Volkswagen избавляется от ненужных моделей

В конце августа Volkswagen окончательно свернет производство трехдверного хэтчбека Scirocco. Причем замены этой модели не будет.

Компания Volkswagen постепенно избавляется от имиджевых моделей, которые плохо продаются. Первой жертвой плана по сокращению издержек стал трехдверный Scirocco.

Производство модели будет свернуто до конца августа. Причем никакой замены хэтчбеку Volkswagen не планирует: из-за смещения спроса в сторону кроссоверов популярность трехдверных хэтчбеков в Европе упала до исторического минимума.

Кроме того, из-за дизельгейта Volkswagen вынужден отказаться от множества ярких проектов, которые могут быть убыточными для компании. А сэкономленные деньги в Volkswagen направят на разработку и производство новых электромобилей.

Собирают Volkswagen Scirocco на португальском заводе компании Autoeuropa. Вместо Scirocco Volkswagen будет выпускать на данном предприятии субкомпактный кроссовер T—Roc, который встанет на конвейер практически сразу после премьеры в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Volkswagen Scirocco, второе поколение которого появилось еще в 2008 году, не единственная жертва программы. Следом за ним в Volkswagen намерены отправить в забытье Beetle, также стало известно о том, что у следующего поколения Audi A3 вовсе не будет трехдверной модификации.

В России продажи Volkswagen Scirocco были свернуты почти два года назад.





были свернуты почти два года назад. Благодаря своей спортивной внешности Volkswagen Scirocco был любим тюнинг-ателье.

Фото: Volkswagen