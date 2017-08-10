Камеры в Москве засняли, как отлетевшее от грузовика колесо сбило пешехода

В Москве отлетевшее от грузовика колесо сбило пешехода. Лишь по счастливому стечению обстоятельств пострадавший остался жив.

Накануне вечером в столице на шоссе Энтузиастов от грузовика МАЗ отвалилось колесо и сбило пешехода, который двигался по тротуару. Лишь благодаря тому, что вначале колесо ударилось в легковой автомобиль, а потом уже по касательной попало в пешехода, он отделался травмами.

На записи с камеры наблюдения, опубликованной телеграмм-каналом Mash, видно, что навстречу пострадавшему идет другой пешеход, который увидел летящее колесо. Он пытается предупредить другого пешехода, но тот реагирует слишком поздно.

В результате пострадавший был госпитализирован и отправлен в больницу с травмами средней тяжести, его жизни ничто не угрожает. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Водителю грузовика грозит не только административное, но и уголовное наказание.

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Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Видео: YouTube