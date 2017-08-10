Китайцы представили конкурента Лады XRAY

Китайская фирма Geely продолжает расширять линейку кроссоверов и представила на домашнем рынке очередную бюджетную новинку — переднеприводный паркетник Vision X3. В модельном ряду он займет место снятого с производства кросс-хэтчбека MK Cross.

Geely MK Cross продавался в России, а значит есть шанс, что к нам привезут и новенький Vision X3. Новым его, впрочем, можно назвать лишь условно: Vision X3 — это сильно видоизмененный и приподнятый над землей хэтчбек малого класса Geely SC5 семилетней давности. Впрочем, и российский паркетник Lada XRAY тоже построен на «видавшей виды» платформе В0, но тем не менее считается вполне себе новинкой. По габаритам XRAY и Vision X3 близки, но «китаец» все-таки чуть компактнее: длина — 4005 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1598 мм, колесная база — 2480 мм.

Двигатель только один: 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 102 л.с., в пару ему положена 5-ступенчатая МКП либо 4-ступенчатый гидромеханический автомат. В базовой комплектации с двумя подушками безопасности, ABS и кондиционером автомобиль предлагается в Китае за 55 900 юаней — это 501 тыс. рублей в переводе по текущему курсу ЦБ. Топ-версия с ESP, автоматом, кожаным салоном, люком в крыше и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида, датчиками парковки и прочими удобными мелочами оценивается в 73 900 юаней (663 тыс. рублей).

По таким ценам автомобиль, безусловно, заинтересовал бы многих россиян, но даже если фирма Geely решится продавать Vision X3 в нашей стране и локализует производство, то прайс-лист будет наверняка скорректирован в большую сторону.

Шпионские снимки Geely Vision X3 мы публиковали еще в феврале — тогда автомобиль назывался V3.

До конца этого года в России начнутся продажи компактного кроссовера Geely Atlas.

В мае фирма Geely представила свой самый маленький паркетник Yuanjing X1.

Фото: Geely, autohome.com.cn