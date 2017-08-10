Mitsubishi представила новую модель

На автосалоне в Джакарте состоялась мировая премьера абсолютно новой модели фирмы Mitsubishi. Xpander сочетает в себе вместимость компактвэна (7 мест) и геометрическую проходимость кроссовера (клиренс — 205 мм), но привод у него только на передние колеса.

Первые фотографии нового кроссвэна Mitsubishi «За рулем» публиковал две недели назад, но тогда автомобиль еще не имел названия. Теперь оно есть: Xpander происходит от английского глагола expand, который переводится на русский как «расширять, развивать, раздвигать», то есть название намекает на то, что автомобиль откроет новые возможности для покупателей и позволит фирме Mitsubishi расширить свое влияние в Юго-Восточной Азии, где подобного типа машины очень популярны. Не исключено, что кроссвэн когда-нибудь доберется и до России, хотя пока что никаких планов на этот счет японская фирма не озвучивала.

Производиться Xpander будет в Индонезии в префектуре Бекаси провинции Западная Ява тиражом 80 тысяч экземпляров ежегодно. В дизайне экстерьера обыграна фирменная Х-тема. Салон оформлен достаточно консервативно и очень практичен: 16 держателей для бутылок, трехсекционная спинка среднего дивана, полностью ровный пол при сложенных сиденьях второго и третьего рядов. В третьем ряду будет достаточно просторно двум взрослым пассажиром, при этом в багажнике еще остается место для пары больших сумок.

По габаритам Xpander относится к С-классу: длина — 4475 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1700 мм, а вот силовой агрегат по современным меркам слабоват даже для машин В-класса. Кроссвэн планируется оснащать безальтернативным 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 105 л.с., в пару ему положена 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый гидромеханический автомат. Такая же АКП, к слову, когда-то ставилась на Лансеры, и можно лишь гадать, почему Mitsubishi не отдала предпочтение вариатору, который сегодня используется на большинстве других ее моделей этого класса. Возможно, разработчики решили, что классическая гидромеханика лучше, чем вариатор, приспособлена для работы с максимальной нагрузкой и на плохих дорогах.

Более современного силового агрегата и полного привода Xpander не получил, очевидно, по экономическим соображениям — модель позиционируется как относительно доступная для индонезийских трудящихся: цены начинаются с отметки 185 050 000 рупий, это примерно 830 тысяч рублей по текущему обменному курсу, а за самый щедро оснащенный Xpander с автоматом нужно выложить 245 350 000 рупий (1,1 млн рублей).

Предтечей кроссвэна Xpander стал показанный год назад на автосалоне в Джакарте концепткар XM.

На этой неделе фирма Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX, который вернулся на российский рынок после почти двухлетнего перерыва.

Фото: Mitsubishi