Две улицы в центре Москвы закроют для машин в ближайшее время

По Пречистенской набережной нельзя будет проехать уже сегодня вечером, а в субботу перекроют Лубянский проезд.

В связи с реализацией масштабной программы благоустройства «Моя улица» в столице этим летом перекрывают движение едва ли не в каждые выходные. На сей раз строители раскопают для переустройства инженерных сетей Пречистенскую набережную между Новокрымским и Соймоновским проездами — движение будет закрыто с 23:00 четверга до 02:00 воскресенья.

Лубянский проезд станет полностью недоступен для автолюбителей с 00:00 субботы до 05:00 понедельника, вдобавок в это время нельзя будет проехать по Малому Спасоглинищевскому и Лучникову переулкам, а также повернуть с Мясницкой улицы на Новую площадь. Вот как объясняется необходимость перекрытий на сайте московской мэрии:

«Трубы сети водостока проходят вдоль всего Лубянского проезда. Они идут параллельно друг другу, их нужно соединить при помощи восьми пересечек, которые расположены как раз под проезжей частью. Для выполнения этих работ необходимо задействовать все пространство улицы. На Пречистенской набережной предстоит провести масштабное переустройство сети водостока на 12 участках, сделать смотровые колодцы и новые дождеприемные решетки, а также проложить кабельную канализацию. Эти работы также невозможно провести на набережной без перекрытий».

Водителям, которые в ближайшие дни собираются в центр Москвы, следует заранее скорректировать маршруты, пролегающие через эти улицы.

На этой неделе Сергей Собянин открыл реконструированный путепровод в деревне Крёкшино в Новой Москве.

В программу «Моя улица» в этом году включено Садовое кольцо. После реконструкции скорость движения здесь вырастет на 3–5%.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС