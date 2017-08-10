Цены на подержанные автомобили в России начали снижаться

Цены на б/у автомобили на российском рынке снижаются второй месяц подряд. При этом количество предложений о продаже машин с пробегом только растет.

На российском рынке подержанных автомобилей наблюдается застой, хотя цены на вторичке падают: в июле этого года средняя стоимость автомобиля снизилась на 6% к прошлому году и на 1% к июню 2017-го и составила 566 тыс. руб.

Средний возраст автомобиля за год прибавил более полугода: если в июле 2016 года на интернет-площадке по продаже автомобилей с пробегом Авто.ру он составлял 9,7 года, то по итогам июля 2017-го вырос до 10,4 года.

Самыми популярными на вторичном рынке по-прежнему являются модели Lada. Следом идет Toyota (7%), за ним — Volkswagen. Однако наиболее высокий спрос на б/у автомобили приходится на Hyundai, причем предложений о продаже автомобилей этой марки меньше, чем запросов о покупке.

В первую десятку по спросу и предложению на вторичном рынке входят: Lada, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Nissan, Ford, Mercedes-Benz, Chevrolet, Kia и BMW, машины этих марок занимают 62% всего рынка.

Больше всего предложений о продаже приходится на Ford Focus, а в топ-10 входит 8 моделей Lada. Однако, если посмотреть на то, какие автомобили ищут покупатели, то картина выглядит иначе. Лидером и здесь остается Ford Focus, но в первую десятку вошли лишь две модели Lada (2114 и Priora), а следом за Focus расположились Hyundai Solaris, Kia Rio и Opel Astra.

Чаще всего на вторичном рынке продаются седаны: они составляют 41,8% в объеме предложения, и 40,2% — спроса.

Недавно стали известны самые популярные новые легковые автомобили в России.





Покупая подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на его привлекательность для автоугонщиков. Наш автор составил рейтинг самых неугоняемых автомобилей в России.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС