Дизайнеры Infiniti ударились в альтернативную историю

Популярный жанр фантастической литературы вдохновил команду стилистов Infiniti на создание автомобиля из далекого прошлого японского премиального бренда, которого у него на самом деле нет. Результат покажут на ближайшем конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Ниссановский премиум-бренд Infiniti ведет свою летопись с 1989 года и пока еще не может апеллировать к богатому историческому наследию. Схожая проблема есть у марок Acura и Lexus, которые существуют с 1986 и 1989 годов соответственно. Между тем европейские люксовые бренды постоянно упирают именно на свои глубокие корни и традиции, чем и привлекают многих покупателей. В Infiniti решили, что раз у них нет собственных автолегенд, вроде «серебряных стрел» у Audi и Mercedes-Benz, то надо такие легенды придумать! Ну хотя бы одну.

20 августа Infiniti выкатит на калифорнийский конкурс элегантности в Пеббл-Бич одноместный спорткар с открытыми колесами, выполненный в духе послевоенных гоночных болидов, но начинка у него будет современная, силовая установка — электрическая. Подробностей пока нет, разработчики опубликовали лишь две интригующие фотографии, на которых видно маленькое ветровое стеклышко и электродвигатели на колесах, стилизованные под старинные барабанные тормоза.

Рассмотреть ретрокар во всей красе можно будет уже совсем скоро, а придуманный ниссановцами маркетинговый прием — обращение к альтернативной истории — вполне могут взять на вооружение те же Acura и Lexus.

В июле у марки Infiniti появился новый шеф-дизайнер — им стал канадец ливанского происхождения Карим Хабиб, ранее трудившийся в BMW.

Недавно в интернете прошел слух о том, что Infiniti сворачивает производство спортивного кроссовера QX70, однако впоследствии выяснилось, что выпуск этой модели для российского рынка продолжится.

Фото: Infiniti