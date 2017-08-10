Россиянину начислили полмиллиона рублей транспортного налога

В Федеральной налоговой службе рассказали, что самый большой расчет транспортного налога получил владелец суперкара Bugatti Veyron. Ему придется заплатить более полумиллиона рублей за один отчетный период.

Самым крупным транспортным налогом в России обложили владельца суперкара Bugatti Veyron. С учетом повышающего коэффициента для роскошных автомобилей налог составил 540 тыс. руб. Об этом заявили в Федеральной налоговой службе России, комментируя свои разъяснения по поводу наименований автомобилей в перечне роскошных автомобилей.

«…в качестве примера наибольшей суммы исчисленного налога с учетом повышающего коэффициента, равного 3, может рассматриваться пример расчета налога за автомобиль марки Bugatti с мощностью двигателя 1200 л. с. — 540 тыс. руб. за один налоговый период», — заявил представитель ведомства агентству RNS

Судя по всему, речь идет о спецсерии Bugatti Veyron Super Sport ценой более 3 млн долл. без учета таможенных платежей. С учетом ставки транспортного налога и максимального повышающего коэффициента сумма транспортного налога составляет как раз 540 тыс. руб. Куда выгоднее иметь этот суперкар жителю Крыма, где действует минимальная ставка транспортного налога. Зарегистрированный там владелец Bugatti Veyron Super Sport заплатил бы «всего» 180 тыс. руб. транспортного налога.

Суперкар Bugatti Veyron Super Sport уже снят с производства, его наследник по имени Chiron до России пока не добрался. Поэтому самым мощным официально продающимся автомобилем оказалось купе Chevrolet Corvette с двигателем мощностью 659 л.с. На эту машину транспортный налог в Москве составит 197 700 руб.

Ранее налоговики выпустили разъяснение по поводу порядка начисления транспортного налога на роскошные автомобили.



В июле глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от транспортного налога, заменив его повышенным акцизом на топливо.

Фото: Bugatti