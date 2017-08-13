Вслед за Суворовым: 19 гибридов Porsche «перешли» через Альпы

Это тот редкий случай, когда владельцы девятнадцати Porsche 918 Spyder собрались вместе, чтобы в течение пяти дней проехать по маршруту Гранд Альпы — одной из протяженнейших автомобильных дорог в мире.
Дорога эта непростая, суперкарам пришлось преодолеть 1500 км поворотов, провалов и подъемов, между Женевским озером в Швейцарии и средиземноморским городом Ментон на французской Ривьере. И хотя существуют, конечно, более легкие и быстрые способы добраться от точки до точки, но наверняка не такие интересные. 19 одинаковых суперкаров — ведь это грандиозная возможность не только ощутить всю прелесть поездки, но и поделиться впечатлениями с единомышленниками.
Напомним, что Porsche 918 Spyder прославился тем, что в течение ряда лет удерживал звание быстрейшего серийного автомобиля Северной петли Нюрбургринга.
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Фото, видео: Porsche