Вслед за Суворовым: 19 гибридов Porsche «перешли» через Альпы

В этом видеоролике, подготовленном компанией Porsche, показан переезд суперкаров 918 Spyder через горные перевалы от Лазурного берега до Женевского озера.

Это тот редкий случай, когда владельцы девятнадцати Porsche 918 Spyder собрались вместе, чтобы в течение пяти дней проехать по маршруту Гранд Альпы — одной из протяженнейших автомобильных дорог в мире.

Дорога эта непростая, суперкарам пришлось преодолеть 1500 км поворотов, провалов и подъемов, между Женевским озером в Швейцарии и средиземноморским городом Ментон на французской Ривьере. И хотя существуют, конечно, более легкие и быстрые способы добраться от точки до точки, но наверняка не такие интересные. 19 одинаковых суперкаров — ведь это грандиозная возможность не только ощутить всю прелесть поездки, но и поделиться впечатлениями с единомышленниками.

Напомним, что Porsche 918 Spyder прославился тем, что в течение ряда лет удерживал звание быстрейшего серийного автомобиля Северной петли Нюрбургринга.

Другие любопытные и курьезные видеосюжеты можно найти по ссылке.



Фото, видео: Porsche