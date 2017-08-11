У двух моделей Volvo могут быть проблемы с безопасностью

Компания Volvo отзывает автомобили в России. На этот раз сервисная кампания объявлена в отношении сразу двух моделей, кроссовера XC90 и универсала V90 Cross Country. У обеих могут быть дефекты, которые влияют на безопасность.

Volvo продолжает лечить «детские болячки» своих новых моделей. На этот раз на сервисные станции отправится всего 35 автомобилей двух моделей, но с разными дефектами. Все они были проданы у нас в 2016 и 2017 годах.

Так, у 17 кроссоверов Volvo XC90 могли быть нарушены производственные параметры устройства преднатяжителя ремня безопасности правого сиденья третьего ряда. В письме, которое Volvo направила в Росстандарт, говорится о том, что ремень функционирует исправно, но при столкновении один из элементов устройства может отделиться и попасть в грузовой отсек. В итоге в Volvo приняли решение заменить на отзываемых автомобилях правые сиденья третьего ряда.

Еще у 18 Volvo XC90 и V90 Cross Country установлены дефектные блоки управления «контроля доменов активной безопасности». Это может привести к сбоям в работе системы помощи водителю: радар может терять цель, не уведомляя об этом водителя. На этих транспортных средствах будет заменен дефектный модуль.

Все работы традиционно будут бесплатными для автовладельцев. Узнать, попал ли автомобиль под данную сервисную кампанию, можно сверив VIN—код с опубликованными Росстандартом списками здесь и здесь.

В декабре прошлого года Volvo отзывала в России 3762 автомобиля шести моделей.

Летом УАЗ объявил о крупнейшем отзыве автомобилей в своей истории. В сервисы было отправлено более 70 тыс. автомобилей.

Фото: Volvo