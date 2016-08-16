С мигалками через две сплошные: как в Москве ездят в салон красоты

Все-таки благодаря интернету многие неправомерные поступки легко вывести на чистую воду. Неравнодушным гражданам достаточно снять соответствующий ролик и разместить его в интернете. В данном случае под прицел камеры видеорегистратора попал полицейский автомобиль.

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Дотошный автомобилист не поленился и дождался, пока замеченная им дамочка, которая на автомобиле ДПС подъехала к салону красоты, из него выйдет. И убедился в том, что инспекторы (а их, судя по всему, было двое) терпеливо ждали мадам и потом уехали, нарушив при этом правила дорожного движения. «Я делаю вывод, что автомобиль использовался в личных целях во время несения службы», — сообщил он вместе с данными полицейского автомобиля Ford Focus в дежурную часть ГИБДД Северо-Западного округа столицы. Пока неясно, какие последствия окажутся у этого сигнала, но, несомненно, полиция будет вынуждена провести служебную проверку.

Недавно похожим образом поступил разгневанный водитель, которого инспекторы оштрафовали за то, что он был непристегнут в автомобиле, а сами спокойно ездили без ремней, словно к ним это правило отношения не имеет. Ролик перепалки с полицейскими он также выложил на YouTube.

  • Еще раньше чиновники, депутаты и артисты были замечены в использовании автомобилей скорой помощи для личных разъездов. В интернете даже публиковались расценки на такие «услуги». Причем сами медучреждения поступали хитро: вызов оформляли как выезд к больному с целью госпитализации, а высадку — как внезапный отказ от госпитализации.
  • В 2012 году в районе Царицыно задержали мошенников, промышлявших тем, что, приобретя списанный автомобиль скорой помощи, предоставляли услуги по перевозке граждан.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Ford Focus (1)

Ford 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличная управляемость в сочетании с достойной плавностью хода, проработанная эргономика, неплохая экономичность. Большой багажник правильной формы.

Недостатки:

Тесный задний ряд, но для невысоких людей (как я и моя семья) это не проблема.

Комментарий:

После череды BMW с пробегом решил взять новый автомобиль. Так как нужен был непременно универсал, выбирал между Ford Focus и Kia cee'd. Но Фокус перевесил благодаря своему поведению на дороге.

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Комментарии (3)

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Нет, а почему не допустить, что это действительно служебная поездка? Фраза: «десять минут назад...». Вряд ли за 10 минут в салонах красоты могут провести какие-то процедуры. При выходе женщина явно торопится, даже на бег переходит. Может, она какой-нибудь дознаватель? Из сумки в ее руке выглядывает что-то очень похожее на папку с документами. Инспектор предупредительно открыл дверь машины? Элементарная вежливость по отношению к женщине. А может, замок плохо работает. Проехали через двойную сплошную с мигалками? Ну торопятся! Не зря женщина бегом бегает...

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0

Явно сотрудник (или бывший сотрудник) сливает коллег :)

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+1

Моя пилиция меня бережет:)
Интересно, а они грабииелей банков до места ограбления не подвозят ли?

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