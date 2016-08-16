С мигалками через две сплошные: как в Москве ездят в салон красоты

Все-таки благодаря интернету многие неправомерные поступки легко вывести на чистую воду. Неравнодушным гражданам достаточно снять соответствующий ролик и разместить его в интернете. В данном случае под прицел камеры видеорегистратора попал полицейский автомобиль.

Дотошный автомобилист не поленился и дождался, пока замеченная им дамочка, которая на автомобиле ДПС подъехала к салону красоты, из него выйдет. И убедился в том, что инспекторы (а их, судя по всему, было двое) терпеливо ждали мадам и потом уехали, нарушив при этом правила дорожного движения. «Я делаю вывод, что автомобиль использовался в личных целях во время несения службы», — сообщил он вместе с данными полицейского автомобиля Ford Focus в дежурную часть ГИБДД Северо-Западного округа столицы. Пока неясно, какие последствия окажутся у этого сигнала, но, несомненно, полиция будет вынуждена провести служебную проверку.

Недавно похожим образом поступил разгневанный водитель, которого инспекторы оштрафовали за то, что он был непристегнут в автомобиле, а сами спокойно ездили без ремней, словно к ним это правило отношения не имеет. Ролик перепалки с полицейскими он также выложил на YouTube.

Еще раньше чиновники, депутаты и артисты были замечены в использовании автомобилей скорой помощи для личных разъездов. В интернете даже публиковались расценки на такие «услуги». Причем сами медучреждения поступали хитро: вызов оформляли как выезд к больному с целью госпитализации, а высадку — как внезапный отказ от госпитализации.

В 2012 году в районе Царицыно задержали мошенников, промышлявших тем, что, приобретя списанный автомобиль скорой помощи, предоставляли услуги по перевозке граждан.



Фото, видео: YouTube