Audi Q7 получил спецверсию для российских меломанов

Компания Audi представила на российском рынке спецсерию кроссовера Q7 Bang & Olufsen edition. Как понятно из названия, отличительной чертой машины стало наличие высококлассной аудиосистемы.

Audi Q7 Bang & Oulfsen edition

Компания Audi привезла в Россию лимитированную серию своего флагманского кроссовера Q7, которая получила название Bang & Olufsen edition. Собственно, главной ее особенностью является высококлассная аудиосистема с функцией объемного звучания.

Впрочем, в компании постарались сделать так, чтобы владельца автомобиля из спецсерии сразу было заметно на дороге. У кроссовера черная решетка радиатора, того же цвета рейлинги и молдинги, тонированные задние стекла, пакеты отделки экстерьера Titanium Black и S line и 22-дюймовые легкосплавные диски. Дополняют картину матричные светодиодные фары.

Салон тоже выполнен в темных тонах: потолок и козырьки обшиты черной алькантарой, повсюду имеются вставки из темно-серого алюминия, а сиденья обшиты черной кожей.

Audi Q7 Bang & Oulfsen edition

В оснащение Audi Q7 Bang & Olufsen edition входят, в том числе, камера заднего вида, обогрев передних и задних сидений (передние с вентиляцией) и руля, 4-зонный климат-контроль. Кроссовер получил топовую навигационную систему и виртуальную приборную панель на базе широкоформатного дисплея.

Спецверсия обойдется в 5 470 000 руб., тогда как цены на базовые версии варьируются от 3 750 000 до 4 260 000 руб. в зависимости от силового агрегата.

Audi Q 7 построена на платформе MLB Eco , которая также легла в основу нового Porsche Cayenne . Люксовый кроссовер представят только через месяц, но ее облик уже практически полностью рассекречен.





7 построена на платформе , которая также легла в основу нового . Люксовый кроссовер представят только через месяц, но ее облик уже практически полностью рассекречен. В самой компании Audi дела идут не лучшим образом из-за дизельгейта. Недавно она объявила о крупнейшем в своей истории отзыве автомобилей.

Фото: Audi