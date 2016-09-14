Audi Q7 получил спецверсию для российских меломанов

Компания Audi привезла в Россию лимитированную серию своего флагманского кроссовера Q7, которая получила название Bang & Olufsen edition. Собственно, главной ее особенностью является высококлассная аудиосистема с функцией объемного звучания.
Впрочем, в компании постарались сделать так, чтобы владельца автомобиля из спецсерии сразу было заметно на дороге. У кроссовера черная решетка радиатора, того же цвета рейлинги и молдинги, тонированные задние стекла, пакеты отделки экстерьера Titanium Black и S line и 22-дюймовые легкосплавные диски. Дополняют картину матричные светодиодные фары.
Салон тоже выполнен в темных тонах: потолок и козырьки обшиты черной алькантарой, повсюду имеются вставки из темно-серого алюминия, а сиденья обшиты черной кожей.
В оснащение Audi Q7 Bang & Olufsen edition входят, в том числе, камера заднего вида, обогрев передних и задних сидений (передние с вентиляцией) и руля, 4-зонный климат-контроль. Кроссовер получил топовую навигационную систему и виртуальную приборную панель на базе широкоформатного дисплея.
Спецверсия обойдется в 5 470 000 руб., тогда как цены на базовые версии варьируются от 3 750 000 до 4 260 000 руб. в зависимости от силового агрегата.
- Audi Q7 построена на платформе MLB Eco, которая также легла в основу нового Porsche Cayenne. Люксовый кроссовер представят только через месяц, но ее облик уже практически полностью рассекречен.
- В самой компании Audi дела идут не лучшим образом из-за дизельгейта. Недавно она объявила о крупнейшем в своей истории отзыве автомобилей.
Фото: Audi