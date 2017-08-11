В России стали меньше покупать дизельные автомобили

Доля продаж таких машин в первом полугодии снизилась до 7%. Самым популярным автомобилем, который чаще покупают с дизельным мотором, остается Land Cruiser Prado.

За шесть месяцев с начала года в России было продано 47,1 тыс. новых дизельных легковых автомобилей, что на 4,4% меньше, чем за тот же период прошлого года (49,3 тыс. шт.), сообщает агентство «Автостат». В первом полугодии российский рынок легковых автомобилей вырос на 7%, а доля в нем дизельных машин сократилась с 7,9 до 7,1 процента.

В топ наиболее популярных машин, которые покупают с дизельными двигателями, в первом полугодии вошли: Land Cruiser Prado — 4,3 тыс. шт. (что на 4% меньше, чем годом ранее), Renault Duster — 3,2 тыс. шт. (+22%), Toyota Land Cruiser — 3,1 тыс. шт. (-27%), BMW X5 — 2,5 тыс. шт.(+1%) и Х6 — 1,8 тыс. шт. (+30%).

  • Неужели волна дизельгейта докатилась и до России? Ведь в Европе уже давно дизелям объявили бойкот и даже призывают поскорее отказаться от автомобилей на тяжелом топливе.
  • О всех тонкостях работы дизельных моторов и возникающих неполадках читайте в материале «Сажа и лажа».
  • Что же касается дизельгейта, то у следователей появились данные о возможном картельном сговоре мировых товаропроизводителей в части выпуска автомобилей с дизельными моторами. Речь на этих тайных совещаниях шла о том, как сократить издержки при производстве машин с такими моторами, чтобы они удовлетворяли экологическим требованиям Евро-5 и Евро-6.

Фото: «За рулем»

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Комментарии (7)

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Статистика — очень лукавая девушка , премиум в котором и были реально нужные и пользующиеся спросом дизеля " просел" , а  бюджет и бизнес подросли , а в них, дизелей не так много , вот и результат неправильного трактования статистики.

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Учитывая, что современные малообъёмные бензиновые турбомоторы обладают экономичностью и характеристиками сравнимыми с дизелями никакого смысла приобретать дизельную легковушку нет. Даже 9 лет назад когда я покупал KIA Ceed посчитал, что дизельный вариант с мотором 1,6 по сравнению с атмосферным бензиновым 1,6 по расходам учитывающим цену покупки, обслуживания, разницу в цене топлива выровняется за 375000 км, при этом дизельный вариант был заметно менее динамичен. Я до продажи автомобиля обычно и четверти этой дистанции не проезжаю.
Да и на крупных внедорожниках не факт, что покупатель выберет дизель. Люди покупающие такие в топовых комплектациях часто просто не интересуются сколько топлива расходует их автомобиль и им важнее, что бензиновый мотор объёмом 5–6 литров едет намного интереснее 2,5–3,0 литровых дизелей место которым осталось только на внедорожниках использующихся по назначению и коммерческих пикапах и фургонах. Если хотите убедится пообращайте внимание на шильдики с модификациями двигателей на всяких Геликах, Поршах и Кукурузерах.
Ну и последние исследования «неожиданно» показавшие, что Евро-6 у дизелей — фикция, скорее всего приведут к тому, что легковых авто с дизелями вообще скоро не будет — производители просто уберут их из модельного ряда чтобы не повторить историю с «дизельгейтом».

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их просто не ввозят в РФ , и до ляма их просто нет...

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их просто не ввозят

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Просто в РФ стали меньше ввозить и продавать дизельные автомобили. Сегодня модели с дизелем можно по пальцам одной руки посчитать.

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Зачем Prado дизель? Он же и так не едет ни шута. Разве что для использования, как стационарный дизель-генератор на конной тяге.

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-2

Она и сократится, эта доля, ибо дизельные двигатели устанавливают только в премиум комплектациях или же в недокроссоверы с передним приводом и механической кпп.
А в Европе почему то 40 лет считалось, что дизель — здорово, а сейчас прям в один миг стало не здорово!
Это прям как бактерии в рижских шпротах и вирус Каксаки, появляются в нужный момент...

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