В России стали меньше покупать дизельные автомобили

Доля продаж таких машин в первом полугодии снизилась до 7%. Самым популярным автомобилем, который чаще покупают с дизельным мотором, остается Land Cruiser Prado.

За шесть месяцев с начала года в России было продано 47,1 тыс. новых дизельных легковых автомобилей, что на 4,4% меньше, чем за тот же период прошлого года (49,3 тыс. шт.), сообщает агентство «Автостат». В первом полугодии российский рынок легковых автомобилей вырос на 7%, а доля в нем дизельных машин сократилась с 7,9 до 7,1 процента.

В топ наиболее популярных машин, которые покупают с дизельными двигателями, в первом полугодии вошли: Land Cruiser Prado — 4,3 тыс. шт. (что на 4% меньше, чем годом ранее), Renault Duster — 3,2 тыс. шт. (+22%), Toyota Land Cruiser — 3,1 тыс. шт. (-27%), BMW X5 — 2,5 тыс. шт.(+1%) и Х6 — 1,8 тыс. шт. (+30%).

Неужели волна дизельгейта докатилась и до России? Ведь в Европе уже давно дизелям объявили бойкот и даже призывают поскорее отказаться от автомобилей на тяжелом топливе.

О всех тонкостях работы дизельных моторов и возникающих неполадках читайте в материале «Сажа и лажа».

Что же касается дизельгейта, то у следователей появились данные о возможном картельном сговоре мировых товаропроизводителей в части выпуска автомобилей с дизельными моторами. Речь на этих тайных совещаниях шла о том, как сократить издержки при производстве машин с такими моторами, чтобы они удовлетворяли экологическим требованиям Евро-5 и Евро-6.

Фото: «За рулем»