15-летний мажор закамуфлировал Ferrari под сумку Louis Vuitton

Богатые родители покупают своим детям дорогие игрушки: в коллекции «золотого мальчика» Рашида Белхаса из ОАЭ уже десятки настоящих роскошных автомобилей. В силу возраста ездить за рулем на них он пока не может, зато активно занимается тюнингом!

Рашид Белхаса — сын строительного магната и миллиардера Саида Ахмеда Белхаса. Благодаря щедрости отца к 15 годам мальчик достиг вершины потребления: на своем youtube-канале он выкладывает ролики о том, как занимается лакшери-шопингом, встречается со знаменитостями и летает по миру на личном самолете.

Машинки Рашид тоже очень любит: пару месяцев назад он прикупил себе в Майами кабриолет Rolls-Royce, а на прошлой неделе замутил оригинальный тюнинг-проект со своим Ferrari F12berlinetta: обклеил его виниловой пленкой в стиле коллекции от Louis Vuitton и Supreme. Для тех, кто не в курсе модных трендов, сообщим, что этим летом знаменитая сумочная фирма и производитель уличной одежды выпустили совместную коллекцию одежды, сумок и аксессуаров. Тираж был ограниченным, поэтому состоятельные селебрити (в том числе Рашид Белхаса, Филипп Киркоров и Яна Рудковская) смели коллекцию целиком менее чем за месяц, и теперь найти предметы из нее можно только на вторичном рынке за бешеные деньги: за футболку, например, просят порядка 200 тысяч рублей, а за худи (разновидность свитера) — 700 тысяч рублей.

Одним словом, с винилом от Louis Vuitton и Supreme спортивное купе выглядит куда привлекательнее, чем в стоке — особенно в ОАЭ, где знают толк в лакшери-брендах. Ролик с обклеенной машиной подростка набрал уже порядка 2 млн просмотров — интернет-публика обожает смотреть, как юный мажор сорит деньгами, при этом, судя по большому количеству отрицательных оценок, многие подростку откровенно завидуют.

В июле стало известно о том, что Ferrari все-таки выпустит свой первый кроссовер, правда, случится это не раньше чем в 2021 году. Рашид Белхаса к тому времени уже подрастет и сможет сам сесть за руль спорткара.

Фото, видео: Money Kicks/YouTube