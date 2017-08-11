Приезжий продал в Москве машину за «билеты банка приколов»

Полиция ищет в Москве злоумышленника, который расплатился за подержанный автомобиль даже не фальшивыми деньгами, а сувенирными, на которых есть надписи «билет банка приколов».

В полицию обратился 36-летний житель Чувашии, который приехал в Москву продать свой подержанный кроссовер. В итоге он остался и без машины, и без денег. Выяснилось, что покупатель автомобиля расплатился с пострадавшим сувенирными купюрами. В пачках с деньгами было только две подлинных купюры номиналом в 5000 руб. каждая.

По словам заявителя, он договорился о продаже своего автомобиля Mitsubishi Outlander с незнакомым гражданином. Во время встречи на ул. Красноармейская незнакомец сел в машину и передал потерпевшему 1 млн руб. наличными, после чего уехал. Заявитель осмотрел пачку денег и понял, что его обманули. Подлинными были только две банкноты в 5 тыс. руб., а все остальные купюры оказались «билетами банка приколов», — сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция возбудила дело о мошенничестве и ведет розыск злоумышленника и похищенного внедорожника.

Впрочем, в этой истории все равно остается много вопросов: во-первых, как можно продать автомобиль незнакомцу без оформления соответствующих документов (договора купли-продажи)? Во-вторых, даже если поверить в то, что житель Чувашии впервые увидел сувенирные деньги, то отличить их от настоящих можно просто взяв в руки. Так что, даже поймав злоумышленника, следствию придется доказать, что не лжет сам пострадавший.

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Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС