Трубную улицу в Москве закроют для автомобилистов в ближайшие выходные

Столичные власти предупреждают водителей об очередных ограничениях движения, связанных с реализацией программы благоустройства «Моя улица». Проехать по Трубной нельзя будет с 00:00 12 августа (ночь с пятницы на субботу) до 05:00 14 августа.

Полное перекрытие Трубной улицы необходимо для переустройства расположенных под дорожным полотном сетей кабельной канализации и водостока, строители установят 25 смотровых колодцев и 20 новых дождеприемных решеток.

Помимо самой Трубной нельзя будет проехать по трем прилегающим к ней переулкам, а именно по переулку Печатников от дома № 2 до пересечения с Трубной, по Колокольникову переулку от дома № 6, стр. 1 до пересечения с Трубной и по Большому Сергиевскому переулку от дома № 5, стр. 1б до пересечения с Трубной.

Кроме того, будет частично ограничено движение в Малом Сухаревском переулке: на участке от Трубной улицы до дома 10, стр. 1 в ближайшие два дня можно будет проехать только в сторону Цветного бульвара. Также будет закрыт проезд во двор дома 8/12 на Садовой-Сухаревской улице.

Ранее на этой неделе в мэрии сообщили о перекрытии в ближайшие выходные Лубянского проезда, а со вчерашнего вечера до 02:00 воскресенья для автомобилистов закрыта Пречистенская набережная на участке между Новокрымским и Соймоновским проездами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Инфографика: mos.ru